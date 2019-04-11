О ставках коротких депозитов (овернайтов) банков

Коллеги, выложу условия Альфа-банка, Сбербанка, ВТБ и Точка (Открытие) на размещение овернайтов (депозит на сутки) и других вариантов коротких депозитов.

1. Сбербанк

Валюта сделки: рубли РФ

Сумма сделки: до 100 млн. руб

Минимальная сумма - ограничений нет

Минимальный срок: от 7 (и до 1096 дней)

Ставка – от 5,13% годовых

Форма оформления сделки: онлайн в режиме с 06:00 до 23:00 в рабочие дни.

2. Альфа-банк

Валюта сделки: рубли

Минимальная сумма – 50 000,00 руб.

Минимальный срок – 7 дней

Ставка – от 4,3 % годовых

Форма оформления сделки: онлайн в режиме до 17:00 в рабочие дни.

3. ВТБ

Валюта сделки: рубли

Минимальная сумма – 1 000 000 руб

Минимальный срок – 1 рабочий день

Ставка – секрет, зависит от клиента, подбирается индивидуально

Форма оформления сделки: платежными поручениями. Необходимо обратиться в офис банка, где был открыт счет.

4. Точка

Валюта сделки: рубли

Минимальная сумма – 100 000 руб

Минимальный срок – 1 рабочий день

Ставка – 4.5%

Форма оформления сделки: онлайн в режиме до 17.00 в рабочие дни. Проценты приходят на счет в 00.01 следующего дня, тело депозита - с 5 до 7 утра.

Условия по депозитам могут меняться, актуальность лучше смотреть на сайте.

Этой информацией делюсь не для того, чтобы вы точно знали сколько заработаете и на каком объеме, а что есть такая возможность - размещать временно свободные денежные средства на депозите в своем же банке и получать пассивный доход.

Одновременно с этим обращаю внимание на то, что разместить депозит (независимо от его срока) вы можете только в случае, если по вашим основным счетам нет ограничений, наложенных налоговым органом (арест, инкассо, неснижаемый остаток).

В противном случае банк откажет в размещении средств, ибо для этого ему надо открыть дополнительно счет. А счет открыть при имеющихся ограничениях по расчетному и иным счетам нельзя.

И еще: размещение овернайтов и депозитов на более длинные сроки для банка является дополнительным свидетельством того, что вы ведете реальную деятельность, а не просто гоняете деньги туда-сюда. Особенно это относится к ИП, применяющим УСН 6%, которые развлекаются тем, что все приходящие на счет деньги сразу снимают или переводят на карту физлица. Банки этого не любят.

Банкам нравится, когда деньги отлеживаются хотя бы 5-7 дней на счете. Тогда зачем терять на этом, если можно заработать? Кстати, мы за прошлый год на овернайтах клиентам заработали в совокупности около 700 тыс.рублей.

Ну и налог не забывайте уплачивать с суммы дохода по депозиту.