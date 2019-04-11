О ставках коротких депозитов (овернайтов) банков

Коллеги, выложу условия Альфа-банка, Сбербанка, ВТБ и Точка (Открытие) на размещение овернайтов (депозит на сутки) и других вариантов коротких депозитов.
1. Сбербанк
- Валюта сделки: рубли РФ
- Сумма сделки: до 100 млн. руб
- Минимальная сумма - ограничений нет
- Минимальный срок: от 7 (и до 1096 дней)
- Ставка – от 5,13% годовых
Форма оформления сделки: онлайн в режиме с 06:00 до 23:00 в рабочие дни.
2. Альфа-банк
- Валюта сделки: рубли
- Минимальная сумма – 50 000,00 руб.
- Минимальный срок – 7 дней
- Ставка – от 4,3 % годовых
Форма оформления сделки: онлайн в режиме до 17:00 в рабочие дни.
3. ВТБ
- Валюта сделки: рубли
- Минимальная сумма – 1 000 000 руб
- Минимальный срок – 1 рабочий день
- Ставка – секрет, зависит от клиента, подбирается индивидуально
Форма оформления сделки: платежными поручениями. Необходимо обратиться в офис банка, где был открыт счет.
4. Точка
- Валюта сделки: рубли
- Минимальная сумма – 100 000 руб
- Минимальный срок – 1 рабочий день
- Ставка – 4.5%
Форма оформления сделки: онлайн в режиме до 17.00 в рабочие дни. Проценты приходят на счет в 00.01 следующего дня, тело депозита - с 5 до 7 утра.
Условия по депозитам могут меняться, актуальность лучше смотреть на сайте.
Этой информацией делюсь не для того, чтобы вы точно знали сколько заработаете и на каком объеме, а что есть такая возможность - размещать временно свободные денежные средства на депозите в своем же банке и получать пассивный доход.
Одновременно с этим обращаю внимание на то, что разместить депозит (независимо от его срока) вы можете только в случае, если по вашим основным счетам нет ограничений, наложенных налоговым органом (арест, инкассо, неснижаемый остаток).
В противном случае банк откажет в размещении средств, ибо для этого ему надо открыть дополнительно счет. А счет открыть при имеющихся ограничениях по расчетному и иным счетам нельзя.
И еще: размещение овернайтов и депозитов на более длинные сроки для банка является дополнительным свидетельством того, что вы ведете реальную деятельность, а не просто гоняете деньги туда-сюда. Особенно это относится к ИП, применяющим УСН 6%, которые развлекаются тем, что все приходящие на счет деньги сразу снимают или переводят на карту физлица. Банки этого не любят.
Банкам нравится, когда деньги отлеживаются хотя бы 5-7 дней на счете. Тогда зачем терять на этом, если можно заработать? Кстати, мы за прошлый год на овернайтах клиентам заработали в совокупности около 700 тыс.рублей.
Ну и налог не забывайте уплачивать с суммы дохода по депозиту.