Если у ООО несколько учредителей, какой пункт в устав лучше внести

В практике регистрации юридических лиц (особенно это касается ООО и далее будем говорить как раз о них) часто встречается ситуация, когда юридическое лицо регистрируется двумя и более учредителями (неважно физическими лицами или юридическими). Через некоторое время некоторые участники общества уходят из бизнеса. При этом не обходится без «выяснения отношений».

В современном деловом мире считается, что человек хорошо может делать только то,что приносит ему вознаграждение. С другой стороны, люди в бизнесе делают много разных дел, которые можно было бы делегировать и подчиненный сделал бы это действительно намного лучше и качественнее.

Полагаясь только на свой талант, свою неоспоримую одаренность, мы работаем по 18 часов в сутки.

Так вот в команде из нескольких участников всегда найдется тот, кто умеет использовать таланты других людей и поручать им часть своих обязанностей (которые пусть даже прописаны в уставе самого общества).

Результат – конкуренция среди участников и обида на того, кто «сваливает всю работу на других».

Ситуация усугубляется, когда партнеры в обществе неправильно оформили свои взаимоотношения.

Речь идет о том, когда чтобы никого не обидеть, доли участия в обществе распределяются поровну.

При создании общества его учредители считают, что главное в них – наличие связей, опыта, знаний, которые каждый из партнеров будет использовать на благо общего дела.

А затем все выглядит так: юридически доли участия определены в рублях, а физически каждый из участников вносит свой вклад, который заведомо известно всем намного существеннее чем вклады остальных участников. И при этом деловые качества одного из партнеров, который отличается от остальных своей энергией, изобретательностью, харизмой и другими запредельно ценными качествами бизнесмена, не учитываются.

И именно это зачастую становится причиной разногласий между участниками.

Этой ситуации можно избежать, когда участники общества только вносят имущественные вклады в уставный капитал, а их работа в качестве исполнительного органа или обычных работников не предусмотрена.

Но как оформить вклад в виде энергии, изобретательства, харизмы и других деловых качеств (назовем их бизнес-вкладами)?

Понятно, что их надо оформить «на берегу».

Как?

Вы скажете: «давайте бизнес-качества лидера участников свяжем с количеством голосов».

Но какова вероятность того, что именно эти качества бизнес-лидера принесут ожидаемую прибыль? Мы можем узнать это только тогда, когда у общества появится прибыль. И мы рискуем, отдав большую часть голосов бизнес-лидеру, не получить ожидаемого эффекта от декларируемых им качеств: и прибыль не получим, и осадок останется.

Как же поступить?

В законе об Обществах с ограниченной ответственностью есть такое понятие как «дополнительные обязанности одного или нескольких (или всех) участников».

Пример: оставляем равное соотношение долей участия, но изменяем порядок определения числа голосов непропорционально их долям в уставном капитале общества.

Можно изменить размер получаемых дивидендов непропорционально вкладам или предоставить преимущественные права в части решения определенных вопросов деятельности общества одному (или нескольким) участникам.

И чем более размыты формулировки в правах и/или обязанностях, тем больше шансов получить проблемы в момент распределения первой (и последующей) прибыли общества.

Если же на момент учреждения общества бизнес качества участников непонятны самим участникам, то можно в устав внести положение, согласно которому если в течение определенного срока после государственной регистрации общества участники не договорятся о принятии дополнительных обязанностей и/или дополнительных прав участников, общество должно быть ликвидировано.

Согласитесь, неплохая мотивация?

Отсутствие четких договоренностей порождает конфликты.

А маленькие конфликты в начале пути перерастают в катастрофу в процессе движения.

Заметим, что дополнительные обязанности не порождают каких-либо дополнительных прав, равно как дополнительные права не порождают никаких дополнительных обязанностей.