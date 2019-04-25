Четыре правила, как бизнесу безопасно использовать ИП

Насколько опасно использовать индивидуальных предпринимателей в построении схемы бизнеса?

Да, государство закручивает гайки.

Оно хочет, чтобы мы, предприниматели, платили налогов не столько, сколько получается, и не столько, сколько мы хотим, а столько, сколько считает нужным налоговое ведомство.

Как бы мы не относились к этому, у нас выбор не велик: либо платить и увеличивать выручку и/или маржу, или уходить в найм к тому, кто это лучше умеет делать.

Итак, так ли страшен черт как его малюют? Если посмотреть на ленту деловых новостей в Интернете, то мы увидим большое количество рассуждений на тему того, что работа с ИП всегда ведет к доначислениям, ибо налоговый орган интерпретирует любую работу с ИП как сокрытие доходов граждан от налогов или уход от налогообложения (по налогу на прибыль).

Сгустить краски — дело нехитрое.

Написать кричащий заголовок — еще проще.

А что тогда делать?

Применять или нет схемы работы с ИП? Законно ли это?

Безопасно ли это?

Вот правила, при соблюдении которых можно смело включать в схему работы индивидуальных предпринимателей:

1. Вашего партнера ИП нет в вашем офисе. Вы не создали для него рабочее место, не определялись с его графиком работы и не отражали его в договоре. И вообще договор с ним не похож на трудовой.

2. Вы не наделяли ИП правами в соответствии с трудовым кодексом (не определяли ему время отпуска, время обеда).

3. Вы не пользуетесь услугами этого ИП единолично. Ваш партнер оказывает услуги/выполняет работы для еще нескольких клиентов.

4. Вы не делали так: сначала у вас было 300 сотрудников, потом вы их всех разом уволили и заключили с ними же, но в статусе ИП договоры подряда или иные договоры гражданско-правового характера.