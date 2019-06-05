Из-за чего стали отказывать в регистрации компаний

Что-то меня начинает раздражать этот беспредел.

Лично знающие меня говорят о том, что меня мало чем можно удивить и вообще как человек давно в бизнесе я могу принять, переварить и даже объяснить всё.

Однако чтиво очередной порции судебной практики меня наводит на мысль, что все же уехать капусту сажать хочу все больше и больше.

Представляю каково жить предпринимателям, у которых за ненадобностью нет такой базы знаний как у меня и вообще они мало с чем сталкиваются по специфике своей деятельности. Поэтому каждое столкновение с системой для них очередной повод выпить успокоительное или что покрепче.

Мне как человеку, окружённому десятками тысяч предпринимателей, а значит десятками тысяч историй о старте, развитии, стагнации, падении, захвате, закрытии, все это дер... переваривать проще.

Мой «желудок» переварит всё.

Вот и сейчас пытаюсь переварить историю предпринимателя, получившего отказ в регистрации нового юридического лица по причине... внимание ... барабанная дробь... тишина ... затаите дыхание, выдохните:

предприниматель не обосновал целесообразность создания ещё одного юридического лица при наличии уже имеющихся двух.

И знаете что меня более всего настораживает в этом?

Обжалование в вышестоящей (ну, это понятно) инстанции, арбитражный суд первой инстанции и апелляция были предпринимателем ПРОИГРАНЫ!

Суд поддержал доводы налоговой.

Рука руку умыла.

Управление ФНС поддержало вывод нижестоящей инспекции о том, что в рассматриваемои? ситуации заявитель не имел намерения осуществлять реальную хозяи?ственную деятельность с использованием создаваемои? организации.

Вот!

Ему делать нечего, поэтому он ходит и себе фирмы регистрирует!

От безделия.

Физлицо, по мнению Управления, которое является единоличным участником и руководителем нескольких юрлиц, не может осуществлять надлежащим образом и в должном объеме организационно-хозяи?ственные функции единоличного исполнительного органа организации, предусмотренные статьеи? 4 ФЗ об ООО.

В решении от 02.11.2017 No 06-12/25458 указано, что заявитель, опрошенныи? в рамках проведения контрольных мероприятии?, отказался назвать сведения о лице, сдающего отчетность ООО «Гратек»; назвать сведения о лице, которыи? будет вести бухгалтерскую и налоговую отчетность, наименования организации?- поставщиков продуктов питания для компании.

А должен ?

С какого перепугу?

Какого фига каждая тётя, уполномоченная законом подтверждать лишь факт заявления о создании юрлица, лезет туда, куда её не просят?

Доколе наделённые полномочиями по проставлению печати и заверительной подписи люди будут кровь пить и отвлекать предпринимателей от своей деятельности?

Какую пользу эти клерки приносят людям? Что они создают?

Какой продукт они создают?

Какую ценность они производят своим существованием?

И лишь кассация подтвердила право предпринимателя как лица, заявляющего о создании юрлица, владеть тем количеством юрлиц, которое он иметь считает нужным.

Это же сколько силы надо иметь , чтобы впрячься в борьбу за свои права!

А сколько сложили руки?

А сколько пошли путём создания фирмы на жену, мужа, брата, свата, любовницу, папу, троюродного брата или школьного друга ?!?

Даааа... а потом мы видим отчёт Росстата о том, что деловая активность растёт, количество фирм вновь созданных увеличивается.

(АС СЗО, 09 ноября 2018 года, Дело No А21-136/2018)

Выше нос, коллеги.

Нам много что надо сделать.

На благо своё, на благо семей, на благо людей.