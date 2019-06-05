Из-за чего стали отказывать в регистрации компаний

Что-то меня начинает раздражать этот беспредел.
Лично знающие меня говорят о том, что меня мало чем можно удивить и вообще как человек давно в бизнесе я могу принять, переварить и даже объяснить всё.
Однако чтиво очередной порции судебной практики меня наводит на мысль, что все же уехать капусту сажать хочу все больше и больше.
Представляю каково жить предпринимателям, у которых за ненадобностью нет такой базы знаний как у меня и вообще они мало с чем сталкиваются по специфике своей деятельности. Поэтому каждое столкновение с системой для них очередной повод выпить успокоительное или что покрепче.
Мне как человеку, окружённому десятками тысяч предпринимателей, а значит десятками тысяч историй о старте, развитии, стагнации, падении, захвате, закрытии, все это дер... переваривать проще.
Мой «желудок» переварит всё.
Вот и сейчас пытаюсь переварить историю предпринимателя, получившего отказ в регистрации нового юридического лица по причине... внимание ... барабанная дробь... тишина ... затаите дыхание, выдохните:
предприниматель не обосновал целесообразность создания ещё одного юридического лица при наличии уже имеющихся двух.
И знаете что меня более всего настораживает в этом?
Обжалование в вышестоящей (ну, это понятно) инстанции, арбитражный суд первой инстанции и апелляция были предпринимателем ПРОИГРАНЫ!
Суд поддержал доводы налоговой.
Рука руку умыла.
Управление ФНС поддержало вывод нижестоящей инспекции о том, что в рассматриваемои? ситуации заявитель не имел намерения осуществлять реальную хозяи?ственную деятельность с использованием создаваемои? организации.
Вот!
Ему делать нечего, поэтому он ходит и себе фирмы регистрирует!
От безделия.
Физлицо, по мнению Управления, которое является единоличным участником и руководителем нескольких юрлиц, не может осуществлять надлежащим образом и в должном объеме организационно-хозяи?ственные функции единоличного исполнительного органа организации, предусмотренные статьеи? 4 ФЗ об ООО.
В решении от 02.11.2017 No 06-12/25458 указано, что заявитель, опрошенныи? в рамках проведения контрольных мероприятии?, отказался назвать сведения о лице, сдающего отчетность ООО «Гратек»; назвать сведения о лице, которыи? будет вести бухгалтерскую и налоговую отчетность, наименования организации?- поставщиков продуктов питания для компании.
А должен ?
С какого перепугу?
Какого фига каждая тётя, уполномоченная законом подтверждать лишь факт заявления о создании юрлица, лезет туда, куда её не просят?
Доколе наделённые полномочиями по проставлению печати и заверительной подписи люди будут кровь пить и отвлекать предпринимателей от своей деятельности?
Какую пользу эти клерки приносят людям? Что они создают?
Какой продукт они создают?
Какую ценность они производят своим существованием?
И лишь кассация подтвердила право предпринимателя как лица, заявляющего о создании юрлица, владеть тем количеством юрлиц, которое он иметь считает нужным.
Это же сколько силы надо иметь , чтобы впрячься в борьбу за свои права!
А сколько сложили руки?
А сколько пошли путём создания фирмы на жену, мужа, брата, свата, любовницу, папу, троюродного брата или школьного друга ?!?
Даааа... а потом мы видим отчёт Росстата о том, что деловая активность растёт, количество фирм вновь созданных увеличивается.
(АС СЗО, 09 ноября 2018 года, Дело No А21-136/2018)
Выше нос, коллеги.
Нам много что надо сделать.
На благо своё, на благо семей, на благо людей.