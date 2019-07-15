ВОПРОС: сколько стоит владение ООО в год, где единственный участник, директор и бухгалтер в одном лице и нет сотрудников, а основной вид деятельности- оказание услуг. Доход участник получает за счет дивидендов, компания на УСН 6%.

Не претендуя на истину в последней инстанции, с пониманием того, что "плюс-минус километр" у этого вопроса может быть большой, опуская вопросы о том, зачем при таких вводных держать ООО, отвечу так:

Стоимость владения таким ООО будет складываться из следующих затрат:

1. РКО

Примем за данность, что стоимость РКО будет расти, а те банки, которые привлекают бесплатным РКО на старте или РКО за 5 копеек, "догонит" какими-нибудь иными услугами (например, блокировкой по 115-ФЗ или платным сервисом по представлению бумажной выписки или справки по цене чугунного моста), а также предположив, что компания не занимается ВЭД, возьмем тариф все включено стоимостью 2500 рублей в месяц. Туда входит хотя бы 100 000 рублей в месяц бесплатного снятия по корпоративной карте.

30 000 рублей в год

2. Бухгалтерия

Если верить сайту Мое дело, то у них стоимость без юриста, но с ассистентом (не знаю что он делает, но есть в тарифе, поэтому пусть будет, пригодится), составит 4200 в месяц.

50 400 рублей в год

Если обратиться в КНОПКА, то 10 000 рублей в месяц, без сотрудников, без платежек, только отчетность.

120 000 рублей в год

Если обратиться к бухгалтеру-фрилансеру, то стоимость обслуживания у него может составить 5 000 рублей в месяц или 15 000 рублей в квартал.

60 000 рублей в год

3. Адрес

Если компания не может быть зарегистрирована по домашнему адресу руководителя, если в коворкинге не дают "юридический адрес" для регистрации в ИФНС, если нет реального офиса (или по нему подтверждение для налоговой инспекции тоже не дают), то хороший адрес надо будет купить. Стоимость должна включать почтовое обслуживание, иначе нет смысла. Договор аренды будет стоить 45 000 рублей за 11 месяцев.

48 750 рублей в год

ИТОГО расходов на содержание ООО: 198 750 рублей в год.

Если нет сотрудников и нет реального офиса, то нет нужды в оплате услуг интернет-провайдера, телефонного оператора, парковки у бизнес-центра, за воду, за печеньки к чаю клиентам.

И это вроде бы как плюс.