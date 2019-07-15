Как малому бизнесу получить кредит в банке. Оцените шансы самостоятельно

Давайте поговорим о шансах малого бизнеса получить кредит в банке. Ведь заработанную на борьбе с отмыванием средств комиссию банк должен куда-то пристроить. На то он и банк.

За последние несколько дней несколько клиентов и друзей осторожно, заходя из-за угла, интересовались моим мнением по поводу их шанса получить кредит в банке на развитие или на большую сделку.

Я, признаюсь, не трачу свое время на подготовку документов для получения кредита в банке.

Отказываюсь от оказания услуги, результат которой мне заведомо известен.

Я лучше своей команде время уделю. Или чаю попью с партнером.

Ибо бессмысленная на мой взгляд эта затея – пытаться получить кредит в наше время.

Через год, возможно, я буду петь другую песню.

Но сейчас - что есть, то есть.

С конца лета 2008 года, т.е. за последние 11 лет в моей практике был единственный случай, когда представитель малого бизнеса (я про своих клиентов) получил кредит.

Итак, предлагаю оценить вероятность получения кредита самостоятельно и до того, как вы приступите к сбору вороха документов для кредитного комитета банка, который вам уже пообещал миллионов эдак 5 на развитие бизнеса.

1. Обеспечение. Я бы начала именно с этого. Ибо все остальное можно либо подождать, либо посчитать, либо реализовать и относительно быстро.

Банки принимают в обеспечение залог недвижимости, расположенной в месте нахождения заемщика или соседней области (может приниматься недвижимость, принадлежащая третьим лицам). Оценка предоставляемого обеспечения производится с учетом дисконта в размере 30-40 % от определенной рыночной стоимости залога. Также могут быть приняты в залог векселя банка-кредитора, купленные третьими лицами (поручителями). Товар в обороте и оборудование для производства принимается в залог как дополнительное обеспечение, но не основное.

2. Обычный срок кредитования – 3 года.

3. Срок рассмотрения заявки – от 5 рабочих дней.

Но это – на бумаге. На самом деле вы будете ездить в банк (или отправлять документы в электронном виде) месяц , а то и 2. Так что если у вас "горит", то точно не в банк.

4. Эффективная процентная ставка по кредиту – 14-18% годовых.

5. Лимит по овердрафту – 30% от ежемесячного оборота, при отсутствии кассовых разрывов и сезонных колебаний, ставка 13-20% годовых.

6. Бонусом для заемщика может стать использование им зарплатного проекта, дорогих пластиковых карт, работа с валютным контролем, инкассация и др. Здесь ставка может быть снижена на 1-1.5 процентных пункта.

7. Для того, чтобы заинтересовать банк, компания должна существовать хотя бы 6 месяцев к моменту подачи документов, а лучше год. Если из этих минимальных 6 месяцев компания активно получала доход лишь 2 месяца, то банк после сбора всех документов и формирования досье предложит подождать еще 4 месяца и вернуться к этому вопросу, собрав снова все документы.

8. За время существования компании к моменту получения кредита компания не должна показывать убыток по форме № 2 (отчет о финрезультатах).

9. Валюта баланса должна быть больше размера кредита в 2-3 раза (к поручителю и залогодателю тоже относится).

10. Собственный капитал должен быть равен хотя бы 2, местами 5% от суммы запрашиваемого кредита.

11. У компании должен быть открыт расчетный счет в банке-кредиторе.

12. У компании должен быть главбух или договор со специализированной организацией на ведение бухгалтерского учета.

13. Заемщик должен иметь офис, склад, производственные и другие помещения, соответствующие основному виду деятельности и объему деятельности.

14. В бизнес-плане, представляемом банку, должна быть финансовая модель, из которой банк увидит откуда у компании деньги для погашения кредита.

15. Банк кредитует только при наличии положительной динамики изменения величины чистых активов.

16. Бизнес должен быть прибыльным.

17. Объем налоговых платежей в бюджет за последние 4 квартала должен быть больше 5-10% от суммы кредита и не меньше 1% от оборота по счету.

18. Отсутствие просроченной кредиторской задолженности, которая в силу закона должна быть обращена во внереализационный доход, но это не было сделано. Дебиторская задолженность должна расти быстрее чем кредиторская.

19. Отсутствие просроченной задолженности по зарплате и зарплатным налогам. Зарплата сотрудников потенциального заемщика должна быть равна или больше среднеотраслевой (не путать с местным МРОТ).

20. Отсутствие исполнительных листов.

21. Отсутствие картотеки по всем открытым счетам.

22. Отсутствие судебных исков к заемщику, его поручителям, залогодателям.

23. Отсутствие задолженности по налогам и сборам.

24. Положительная кредитная история.

25. Обязательное предоставление в качестве обеспечения поручительства физлиц (бенефициаров, участников, учредителей, руководителей, третьих лиц с нотариально оформленным согласием супругов).