Грабли в учете: 7 штук

В июне взяли на обслуживание около 10 юридических лиц.

Увы, к печали всей команды, это не вновь созданные юридические лица, а компании с историей — зарегистрированы год, два и более назад.

Да-да, как все нормальные бухгалтеры, мои сотрудники любят работать с чистого листа.

Есть несколько моментов, на которые следует владельцам и руководителям компаний обратить особое внимание, ибо видим, что почти все наступают на одни и те же грабли:

1. Сверка с бюджетом.

Без неё в учете одно, в личной карточке в инспекции другое и , как следствие, регулярные инкассо и неснижаемые остатки на счетах от 5 копеек до сотен тысяч. А иногда переплаты «висят» , о которых и не вспоминают.

2. Правильное отражение лизинговых операций.

Если бухгалтер не в теме, то сам того не желая он может вас загнать в лишние расходы по налогу. Или наоборот.

3. Отрицательные остатки на счетах учёта движения денег.

Больной вопрос.

Странно, да?

Что может быть проще учёта движения денег на счетах компании.

Однако у каждого второго предприятия это в порядке вещей.

К чему может привести?

К искажению данных бухгалтерского баланса и налоговой отчётности.

4. Не сверены взаиморасчеты с поставщиками и покупателями.

Документов от поставщиков нет или не закрыты теми же документами полученные авансы. Или остаток на какую-нибудь ответную дату не идёт.

Недостающие документы от поставщика увеличивают налоговую базу по НДС и прибыли.

Отсутствие документов , выставленных покупателям, снижает базу по налогу.

5. Не выплачена зарплата сотрудникам.

Ни для кого не секрет, что то, что проходит по ведомости, зачастую не отражает реальной картины по объёму фонда оплаты труда. Однако не вовремя выплаченная официальная зарплата не только влияет на бухгалтерскую отчётность, но и может привести к вопросам со стороны проверявших органов, что повлечёт финансовые потери.

6. Долго висящие подотчётные деньги.

С ними надо что-то делать. Убирать в займ, возвращать, прощать и начислять и уплачивать НДФЛ и взносы.

7. Займы.

Если займ физлицо перечислил фирме из банка А в ваш банк В, то возвращайте из банка В в банк А. Иначе по 115-ФЗ «прилетит» из банка обвинение в обналичивании и ничего не докажете.