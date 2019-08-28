Сколько мы заплатим за услуги и товары, если все перестанут косить от налогов?

О связи между потребительской способностью населения и налоговой нагрузкой.

Некоторое время назад на мой мозговой штурм попросился мой давний знакомый.

Суть его бизнеса - собственная методика преподавания иностранных языков. Он предлагает не заучивать правила, а исходить из ассоциативных якорей. Но дело не в якорях.

И решил мой знакомый, что зарегистрирует ИП или НОЧУ и будет работать открыто, без оптимизаций, наличных и прочих шалостей.

И пришёл он ко мне с таким запросом: посчитай мне, Наташа, сколько я должен получать выручки и сколько должен стоить 1 час (полтора астрономических часа) урока, чтобы я сам получал 150 000 рублей личного дохода.

Далее последовало изложение информации о размере школы, количестве преподавателей, их окладах и мотивационной части вознаграждения, о расходах на рекламу, лицензирование и т.п.

И всё это официально.

Без уменьшения и замещения одних расходов другими.

Лишь с системой налогообложения мы сразу определились - это будет УСН 6%.

Через два часа я выдала цифру на бумаге: стоимость часа должна быть 15 тыс руб.

Мой гость долго смотрел на меня, а потом спросил: ты уверена, что считала правильно?

Увы, за 10 лет в школе, затем в двух ВУЗах и 20 лет практики в бухучёте я научилась считать от обратного.

🌇Сколько будет стоить квадратный метр жилья, если в нем будут заложены все налоги? А если убрать оттуда «домашнее задание»?

🥡Сколько будет стоить пакет молока, если агрохолдинги не будут наличить для выплаты зарплаты и взяток чиновникам?

🚑Сколько будет стоить приём у доктора в частной клинике , если все зарплаты всех врачей будут платиться официально ?

🛒Сколько будет стоить кастрюля в магазине , если она будет ввезена в страну не по риск-цене, а по реальной ее инвойсной стоимости ?

🍽 Сколько мы заплатим за поход в ресторан на двоих, если владелец станет платить официантам белую зарплату, покупать продукты за безнал, получит лицензию на продажу алкоголя, не будет дробить бизнес на юрлицо и ИП и перестанет продавать наличность на сторону?