Что нужно сделать, чтобы поддержать МСП. «Мой бизнес» не предлагать

798 млн. рублей, выделенные по итогам конкурса Синергии на популяризацию предпринимательства, освоены.

Ну, хотя бы частично.

Сайт мойбизнес.рф работает через задницу.

Я так и не смогла понять ушли ли собранные мной предложения в нацпроект по поддержке МСП.

Синергия - провайдер Мойбизнес.рф. Она рулит им в рамках выделенных ей 797 млн. руб на популяризацию предпринимательства. Проект совместно с Минэкомразвития и Правительством Москвы. Министр экономического развития России Максим ОрешкинМаксим Орешкин предложил всем предпринимателям через этот ресурс направить предложения по улучшению климата делового в стране. Подробнее: Планы на вырост: что принес предпринимателям стартовый год нацпроекта

Что, собственно, подтверждает верность моих мыслей: более ни в каких игрищах я не участвую.

Не хочу.

Ни в АРБ не поеду. Ни на группы по поддержке, ни на заседания по трансформации.

Отныне я занимаюсь только развитием своей команды, своего маленького предприятия, помогаю предпринимателям создавать и развивать свой белый бизнес, продолжаю вести просветительскую деятельность, не прося у государства за это ни копейки.

Помогу еще ста предпринимателям? Ок, я буду рада. Получится тысяче рассказать как вести дела безопасно? еще лучше.

Справлюсь за свои.

Заработанные.

На то дерьмо, которое сделала Синергия, я бы не потратила ни копейки.

Ну да ладно. Пусть живет и здравствует. Каждый зарабатывает как может.

Ей еще учить чиновников и производить на свет новых бизнес-тренеров, а также собирать толпы на стадионы с фонариками.

А я поделюсь своими мыслями о том, что нужно сделать для того, чтобы поддержать МСП.

Точнее, отстать уже от него, чтобы жил сам.

Знаю, что МСП, в отличие от крупного бизнеса, вполне может сам себя прокормить. Это крупному нужно лобби.

И кредиты ему по льготной ставке ему не нужны. Отстаньте от него и он сам будет жить.

Вокруг меня сотни предпринимателей, которые выжили сами и в смутные 90-е, и в не менее странные нулевые, и в десятых не полностью поседели.

Будем двигаться дальше.

А теперь то, что я собрала из немногочисленных комментариев к своим публикациям на тему "что вы думаете о том, как надо поддержать МСП":

1. Рынок юридических адресов растет, количество миллионеров в этой области возросло за счет «крышевания» со стороны налоговых органов. Стоимость «юридического адреса» возросла за последние лет в 10 раз: с 10 000 рублей за 11 месяцев до 100 000 рублей за тот же период. Из этой суммы 25-30% уходит в оперативный отдел налоговой инспекции в качестве «домашнего задания».

Перед покупкой адреса надо заполнить анкету, убедить через арендодателя налоговую инспекцию что ты не верблюд и только после этого тебе дают добро на регистрацию.

Не дают адреса, если учредитель и ген.директор задействованы в 3 и более юридических лицах, в имеющихся лицах есть долги по налогам или они проживают по паспорту в дальше чем соседнем регионе.

Перевести компанию из региона в Москву или обратно – целая история с географией. Шансов почти нет.

Предложение: пересмотреть подход к требованиям к МСП в части регистрации по месту ведения бизнеса (нахождения исполнительного органа). Как альтернатива это может быть: почтовый ящик в отделении Почты России, ячейка в обслуживающем банке, адрес места нахождения аудиторской/аутсорсинговой компании, которая будет обслуживать компанию после ее государственной регистрации. Заменить «юридические адреса» можно электронной почтой и/или ЭЦП, которая для компаний, применяющих общую систему налогообложения, обязательна. Можно для упрощенцев и других спецрежимников предложить право выбора: регистрация по месту будущего нахождения компании или подключение к электронному документообороту.

2. Банки не открывают счета компаниям, которые занимаются строительством, ломбардам, торгующим цветметом, с учредителями из дальних южных регионов и некоторых локаций недавно дружественной нам братской страны.

Невозможно работать в банке, если у компании низкая маржа, маленькая налоговая нагрузка, много снятия по корпоративной карте или чеку. Банки суют свой нос во внутренние дела бизнеса как будто мать родная.

Некоторые банки открывают счета, заранее зная, что не дадут компании работать больше 4-6 месяцев. Затем счет просят закрыть, ссылаясь на 115-ФЗ и удерживая комиссию от 10 до 25% суммы остатка по счету.

Предложение: прекратить попытки окрасить бизнес в белый или черный цвет в зависимости от того, каким видом деятельности занимается, убрать понятие совокупности формальных признаков из практики работы банков с клиентами в части соблюдения первыми ПОД/ФТ. Запретить банкам взымать комиссию за вывод денежных средств со счета при его закрытии по основанию ПОД/ФТ. Ибо они борются с терроризмом и отмыванием, но при закрытии счета претендуют на кусок (от 3 до 25% суммы остатка) от этого по их мнению незаконного пирога.

Для компаний и ИП с оборотом по счету до 5 млн. руб в год запретить банкам применять меры по ПОД/ФТ.

3. В налоговых инспекциях созданы комиссии, которые призваны проводить душещипательные беседы с руководителями компаний с целью уговорить последних увеличить выручку, увеличить рентабельность, уменьшить долю вычетов по НДС, увеличить среднюю зарплату, убрать убытки, чтобы не портить статистику налоговой инспекции. При разборе полетов по неприкрытому "бумажному НДС" предлагают либо заплатить всё за спалившегоcя поставщика, либо торгуются до 50% от суммы вменяемого долга, либо начинают выворачивать руки, отправляя в рамках камеральной проверки требования по ст. 93 НК РФ, тем самым выматывая "клиента" и вынуждая его либо закрыть бизнес, либо уйти в другую налоговую инспекцию. И так по кругу.

Предложение: запретить ФНС составлять списки формальных признаков, по которым они определяют принадлежность фирмы к белому или черному. Каждая компания отвечает за действия свои, а не своих поставщиков/подрядчиков. Такая ответственность может быть возложена на компанию только по решению суда.

4. Минфин рапортует о снижении количества выездных проверок , а значит уменьшении давления на бизнес. Как бы не так. Средний чек выездной проверки за 10 лет увеличился с 1 млн до 20,7 млн руб. Основную часть налогов бюджет добирает через результативное администрирование налогов , в первую очередь НДС: соблюдайте наши рекомендации по вычетам и мы вас не тронем, платите за окрашенного «жёлтым» в цепочке поставщиков и мы к вам не придём.

Предложение: не допускать применения Минфином «рекомендательных» налоговых нагрузок (на НДС, на зарплату, на налог на прибыль) и опираться к тому же на некие среднеотраслевые показатели. В одном и том же виде деятельности разные подходы к ведению дел, своя специфика и не может быть рекомендованной налоговой нагрузки. Налоговая нагрузка может быть только фактической . И шантажировать бизнес тем, что не выполняется требование (видение) фискального органа о том, какой она должна быть, недопустимо в условиях, когда количество компаний МСП стремительно сокращается.

5. ЦБ предлагает банкам отказывать в РКО тем клиентам, у которых налоговая нагрузка (считают от движения денег по счетам) меньше 1,5%. Считать налоговую нагрузку от выручки. Создатели системы налогового учёта перевернулись в гробу трижды.

А с целью борьбы с безналом мегагулятор предложил увеличить размер комиссии за снятие наличных. Банки отказались это делать? Нет. Увеличили послушно местами до 8%.

При этом у компании есть налоговым кодексом установленное право уплачивать налоги ежеквартально, а не ежемесячно, как настойчиво рекомендуют делать банки. Последние не имеют права вмешиваться в финансовое планирование компании. Особенно от несоблюдения этих негласных правил страдают стартапы.

Пример: фирма зарегистрирована в июне, в июле подала пустые отчеты, в августе начала активную финансово-хозяйственную деятельность, но налоги заплатит только в октябре. В начале октября банк блокирует онлайн-банк. В доверительной беседе с представителем банка выясняется, что сделано это было потому, что фирма не платит ежемесячно 1.5% от оборота. Зная при этом, что НДС и налог на прибыль компания будет платить в октябре , ноябре и декабре. Правила есть правила. Алгоритмы есть алгоритмы. При этом обнальные конторы могут себе позволить соблюдать любые рекомендации ЦБ, в том числе уплачивать налоги в установленных (предлагаемых ЦБ) лимитах и делать это ежемесячно для отвода глаз.

Предложение: исключить из практики оборота признаки, которые невозможно соблюдать в силу норм, установленных налоговым кодексом страны.

6. Кому-то стало скучно и придумали СОУТ - специальная оценка условий труда. Эту оценку должны провести все работодатели до 31 декабря этого года. Не делают ее только ИП без сотрудников и юрлица с адресами на домашний адрес и удалённым офисом. Остальные - милости просим минимум 10 тыс рублей и далее по 500 руб с человека. Даже если предположить , что в стране 4,7 млн организаций (данные за 1 кв 2017 года), то рынок этих услуг составляет 47 млрд руб (половина от выведенных за рубеж денег). Оценке подлежат даже офисные рабочие места . Специалисты компаний , специализирующихся на оценке , проверят освещенность и атмосферу в помещении. И выдадут заключение. За его отсутствие компанию оштрафуют на 60 тыс рублей. Это в бюджет попадёт по скромным подсчётам примерно 60 млрд руб.

Предложение: отменить это странное требование для компаний МСП, в том числе для юрлиц и ИП, офисы которые расположены в бизнес-центрах , где условия труда априори соответствуют необходимым нормам.

7. Самозанятые. Или плательщики налога на профессиональный доход.

По ним банки стригут комиссию как за платеж физлицам. Это несмотря на то, что самозанятый платит за себя налоги и делает это либо в личном кабинете, либо через уполномоченный на то банк. Представители банков говорят о том, что у них нет механизма как отличить самозанятого от физлица, поэтому комиссия для них не как для юрлица или ИП, а как за вывод средств на физлцо.

Предложение: рекомендовать ЦБ ввести для самозанятых либо специальные счета (как для ИП и ООО, например), либо дать рекомендации банкам как отличать одни платежи от других.

8. Кредиты ИП не дают в принципе, под льготные ставки, но дают как физикам, до 20% и выше годовых. Парадокс. Очень хотелось бы иметь возможность кредитоваться под разумный процент. Хотя важен не столько %, сколько сам факт возможности получить кредит.

Предложение: разработать меры стимулирования кредитования бизнеса, уйти от создания резервов по кредитам для банков, которые не превышают n рублей для значимых для МСП отраслей.

9. Налоговые каникулы. Сейчас этим инструментом могут по сути воспользоваться лишь ремесленники. Это практически самозанятые, только зарегистрированные в статусе ИП. Они не освобождаются от уплаты страховых взносов в период применения налоговых каникул, поэтому в некоторых случаях получается, что он по сути платит тот же налог 6%, только называется он иначе.

Предложение: расширить список видов деятельности, на которые распространяются налоговые каникулы. Их срок может быть не 2, а 1 год, но применение этой льготы должно быть расширено. Именно так, а не за счет проведения конференций с фонариками и размещения билблордов с рекламой «Предпринимай!» можно привлечь людей в занятие бизнесом.

10. В рамках «регуляторной гильотины» предлагается заменить часть регулирующих государством функций на страхование ответственности бизнеса. Бюджет страны экономит на чиновниках и проверяющих, ответственность за соблюдение правил и наступление форс-мажора перекладывается на сам бизнес и страховые компании. Либо ты страхуешь свой бизнес, либо к тебе ходят проверяющие.

11. У компаний МСП, как правило, нет отдельной службы кадровой, финансовой, экономической. Однако требования к оформлению документов и к наличию документооборота, подтверждающего факт таких затрат, как командировки, представительские расходы, проведение корпоративов, возмещение расходов сотрудникам, очень строгие, а само количество документов поражает воображение.

Предложение: сократить объем требований к оформлению первичных документов, подтверждающих расходы компании на некоторые однотипные операции.

12. Компания работает в секторе В2В. У нее никогда не было и не планируется онлайн-касса. Однако у нее есть автомобиль, купленный в лизинг (кредит). После выкупа хозяин компании решает продать автомобиль и купить новый или вырученные средства пустить в бизнес. Если покупателем выступает физическое лицо, то компания обязана купить онлайн-кассу, заключить договор с ОФД, зарегистрироваться в личном кабинете на сайте налогового ведомства, затем пробьет один (!) чек и положит эту кассу пылиться в сейф.

Предложение: освободить компании и ИП от обязанности применения онлайн-кассы при продаже физлицам принадлежащего ей имущества и при осуществлении операций, не относящихся к основному виду деятельности (внереализационные операции).

13. Штрафы. Предлагается в разы увеличить штрафные санкции за нарушения в различных сферах деятельности. Штраф размером в 300 или 500 тыс. рублей для среднего или крупного предприятия не является критичным, однако для МСП может стать причиной закрытия компании.

Предложение: ввести шкалу штрафных санкций , чтобы предприниматель, заплатив его, смог исправиться, а не закрывать свой бизнес.

14. При возникновении налоговой недоимки налоговый орган направляет требование об уплате, затем решение о приостановлении операций по счетам, затем рассылает его компании и в банк. После того, как недоимка списана со счета компании, проходит 5 дней прежде чем денежные средства будут зачислены на лицевой счет налогоплательщика. При этом неснижаемый остаток так и остается на счете и отменяется только через 5-7 , а иногда и 10 дней.