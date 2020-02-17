Прочтите это, если вы решили регистрировать ООО

Я не ВЦИОМ ни разу. Не уговариваю никого что все именно так, как пишу. Я не знаю как в реальности. Точнее, не знаю что такое реальность, где она и куда за ней идти.

Все, что пишу здесь, либо было со мной, либо было с моими клиентами, либо с читателями. Сомневающиеся и считающие все это бредом и твердящие что все зависит только от бизнесмена, нещадно отправляются искать другого любителя написать про жизнь. Можно на Бузову подписаться. Или Камеди Клаб.

Если с вами не произошло то, что я описываю, то вам просто повезло. Или вы в таком виде деятельности, или у вас везде так все схвачено, что зачем читать? Если вы думаете, что 115-ФЗ только про обнал, то сходите в отделение Альфа-банка, где обслуживаются отказники. Посидите там пару часов. Или посмотрите судебную практику.

Но вернёмся к ВЦИОМ. Точнее, не к этой странной структуре, а к тому, как бывает и о чем ВЦИОМ не расскажет:

В общем, то что я опишу ниже, касается регистрации любого юридического лица. Есть процедуры, установленные законом и они по тому же закону одинаковы для всех (некоммерческие организации не берём в расчёт).

Будьте готовы к тому, что в московском регионе (другие регионы - отдельная история, везде свои нюансы, но в целом они похожи) регистрация юридического лица на гражданина с пропиской за пределами 100 км от МКАД будет практически невозможной.

Инспекция будет отказывать под разными предлогами.

Так ФНС борется с «оленеводами» и «оленями».

Помните что это?

Это люди, которые возят из других областей лиц, нуждающихся в небольшом заработке, для целей регистрации на последних фирм-однодневок для последующей перепродажи. И даже если вы с пропиской в Екатеринбурге придёте в ИФНС 46 в костюме от «Бриони», это вам не поможет. «Олень» получает 3-5 тысяч руб за каждую поездку , «оленевод» срывает куш побольше и его размер зависит от того, какую роль в иерархии юридической фирмы он занимает. Продаются фирмы с «оленями» за 100–150 тыс. Можно и за 50. Итоговая цена зависит от дополнительных опций - статус корпоративной карты, банк, в котором открыт счёт, количество счетов.

Но дело не в «оленях».

Собственно, открыть фирму с пропиской в другом регионе почти невозможно. Можно дойти до суда и через его решение получить регистрационные документы. Можно зарегистрировать фирму на друга/жену/маму/зятя. А потом попытаться купить долю или часть. Здесь шансов больше.

Будьте готовы к тому, что при наличии настоящего офиса и настоящего договора аренды в будущем вы столкнётесь с отказом в регистрации компании по причине отрицательного ответа из местной налоговой инспекции, которая в ИФНС 46 напишет: «нет такого юридического лица по указанному адресу». За таким занятием замечены ИФНС 18, 20, 27 , 23 и 28. Им не нужны новые налогоплательщики. Им бы с теми что есть разобраться. И когда вы придёте с гарантийным письмом от собственника , налоговый инспектор из оперативного отдела пожмёт плечами.

Вы в лучшем случае зарегистрируете компанию на свой домашний адрес. Но по реальному адресу вам зарегистрироваться дадут только через суд.

И - да - чуть не забыла: налоговые инспекции не любят коворкинги. Ну вот не нравятся они. Ведь вы можете в любой момент оттуда уехать , а из офиса, где у вас 100 квадратов арендованной площади и 20 сотрудников и 25 оборудованных рабочих мест, вы уже в не съедете в течение часа.

Поэтому вам либо большой бизнес сразу создавайте, либо регистрируйте сиротливое ИП или в статусе самозанятого с кучей ограничений. А когда подрастете, тогда уже в ООО пойдёте. Или регистрируйте фирму на домашний адрес.

Если вы перед регистрацией идёте в юридическое бюро, торгующее «юридическими адресами», то будьте готовы к тому, что перед получением документов на адрес вас попросят заполнить анкету и адрес могут не продать, если у вас есть другие юридические лица в количестве 3-5 и более, если в имеющихся лицах есть долги по налогам и/или отчетности, если прописка за пределами 100 км от МКАД, есть виды деятельности ... (далее следует список нежелательных видов деятельности), а ещё надо указать размер уставного капитала (больше чем 10 тыс руб). Если вы по каким-то из указанных критериев не проходите, то вам не продадут адрес или предупредят о том, что вы скорее всего получите отказ в регистрации. Будьте готовы к тому, что не каждый банк вас примет с распростертыми объятиями на РКО. Если у вас стройка, автобизнес, ломбард, розница или низкомаржинальный опт, уставный капитал 10 тыс, на вас ещё 3-5 компаний и на них долги, если у вас не очень хорошая кредитная история, то не всякий банк даст согласие на открытие счета. Ну а если и откроет, то через 3-4 месяца переложит закрыть счёт.

О, чуть не забыла: как только вы получили заветные документы из ИФНС, вы сразу становитесь должны. Но не денег, нет. Отчётность. Не успев даже ещё открыть расчётный счёт, вы должны уже бежать сдавать отчётность.

Интересно, об этом рассказывают консультанты в «мой бизнес»?