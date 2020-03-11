Всё. Малому бизнесу хана. Пессимистичный, но честный прогноз

Два дня назад телефон завален был гифками и картинками про цветочки и женский день.

Сегодня в мессенджере сплошь вопросы про бизнес, про валюту, про что делать дальше и что будет дальше.

Что делать ... что делать...

Как будто я экономист-провидец или Хазин в юбке.

Я не знаю, что будет.

За 23 года в бизнесе мне довелось пережить несколько кризисных периодов. И во всех я делала одно и тоже: обращалась к себе, наваливала на качество, на организацию процессов, на учебу свою и своих сотрудников, тратила ещё больше на рекламу с целью привлечь еще больше клиентов и читателей.

Мне не интересно, сколько будет стоить рубль завтра или через неделю. Я помню бензин по 3 рубля, доллар по 6, немецкую марку по 3, обнал за 0.3%, откаты, наличные в багажниках ВАЗ-2106.

И знаю, что от моего мнения не зависит, будет ли что-то обнулено. Мне чай с ним не пить, детей не крестить, замуж не ходить, главное — чтобы не было войны.

Я знаю точно сейчас, что нам никто ничего не обнулит. Никакие долги по налогам не превратятся в тыкву, не будет никакой амнистии, доллар будет расти, госкомпании будут укрупняться, пенсии будут платить за их счёт, малый бизнес никому не нужен сейчас и не будет нужен завтра.

Он ничего полезного государству не даёт: налоги не платит, рабочие места не создаёт, администрировать его сложно. Он — источник проблем для государства. Да ещё и думает свободно и телевизор не смотрит.

Границы закроют. Спасибо вирусу за это. Все, кто не успеет уехать, будет работать в госкорпорациях или самозанятно сидеть на ренте от сдачи квартиры в человейнике и не отсвечивать.

Никакие предложения по улучшению климата для МСП нигде рассматриваться не будут. Разве что в Фейсбуке.

Защитники прав предпринимателей заняты расчисткой дорожки во власть.

Власть и госкорпорации это два места, где есть деньги.

В МСП денег нет и не будет.

Те, кто продолжит заниматься своим небольшим бизнесом, будет платить все положенные налоги, которые будут расти.

Ибо пенсии и маткапитал надо платить, плитку перекладывать.

Образование и медицину уничтожат. Болеть позволит себе лишь тот, у кого есть деньги и связи. Бесплатно будут ставить только градусник и клизму.

Малый бизнес будет выживать сам.

За счёт своих внутренних резервов. Или будет брать новый проект, чтобы закрыть дыры в предыдущем. И тут я вспомнила МММ. Да, это пирамида. Пока не сдохнет.

Все основные направления бизнеса будут съедены сетями.

Нас всех загонят в «Магниты». Свежий творог можно будет увидеть только у родни в деревне летом.

Из стройки весь МСП будет окончательно выдавлен.

В общепите останутся сети, в которых ... в общем, не важно, вы поняли.

Из банков останется ТОП-30. Остальные захлебнутся в нормативах ЦБ и ПОД/ФТ и будут съедены крупными.

«Синергия» станет ведущим ВУЗом страны по подготовке ненужных специалистов всех мастей.

Производство одежды остановится. Покупать некому. Крупнейшие рынки, являющиеся перевалочной оптовой базой, станут меньше. Иностранные инвесторы с баулами покинут границы нашей территории. Население закредитовано, но чтобы не дать просесть банковской сфере, включат печатный станок.

Рынок грузовых перевозок сократится и укрупнится. Мелких станет еще меньше. С отменой ЕНВД возить не интересно.

IT-компании переедут в соседнюю дружественную республику. Там условия для них лучше. И будут работать там за доллары на западные компании. Те, кто побогаче и амбициознее, переедут ещё дальше.

У МСП останется отделка, изготовление ключей, юридические услуги, услуги населению, салоны красоты, гаражный ремонт. В общем, самозанятые.

Остальные закроются сами или им поможет ведомство Д. Егорова.

Налоговая инспекция сделает все, чтобы количество субъектов МСП снизить. У неё план по зачистке ЕГРЮЛ и сбору налогов. Их не интересует будущее.

Не волнует, что компания завтра заплатит налоги.

ФНС интересует налог здесь и сейчас.

Она с этого премию получит к новому году. Вы все ещё хотите делать бизнес?