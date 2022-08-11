Как платить удаленной команде с непостоянным ФОТ

В чем проблема
Работа на удаленке набирает обороты и пользуется спросом и у работников и у работодателей. Для первых — это возможность работать и иметь доход, не привязываясь к адресу расположения компании и даже стране работодателя. Для последних — экономия на приобретении или аренде офиса, оборудовании рабочих мест, а также неограниченный конкретной территорией выбор специалистов.
Однако у удаленной работы штатника на окладе есть минусы:
- Для работодателя — сложность контролировать занятость персонала, что зачастую приводит к сомнениям: отрабатывает ли работник свою зарплату или гуляет в рабочее время?
- Для работников — беспардонность руководства, которое ставит задачи в любое время дня и ночи, забывая про нормы трудового законодательства. А если заказчик и исполнитель проживают в разных часовых поясах, то даже помнящему про длительность рабочего дня директору, сложно состыковать свой рабочий график с режимом сотрудника.
Поэтому компании по возможности предпочитают удаленную команду офисным работникам. Это удобно, если работа которых заключается не в рутинных ежедневных операциях, а решении конкретных задач. В этом случае предпочтение отдается сделке или почасовой оплате исполнителям (самозанятым, физлицам без особого статуса, с которыми заключаются договора ГПХ). Привлекать на таких условиях можно и штатников, например, на совместительство или неполный день.
Но и у этой медали есть обратная сторона:
- Если речь о штатных специалистах, то компания обязана выплачивать зарплату персоналу минимум дважды в месяц, даже если речь идет об удаленщиках и сдельщиках. Получается, что штатному работнику нужно выплатить аванс и зарплату даже если до завершения работы над проектом еще далеко. При этом существует риск того, что работа будет выполнена некачественно, или вы вовсе не дождетесь результата.
- Доход штатного сдельщика не должен опускаться ниже МРОТ, если работник трудился весь месяц. В противном случае — придется доплачивать. Исключение — если речь идет о неполном рабочем времени (к примеру, на ½ ставки).
- Стоимость работ штатных сдельщиков и исполнителей на часовой ставке разнится из раза в раз. Нужно считать гонорар, учитывать бонусы, например, за скорость или объем.
- Если речь идет о сторонних исполнителях, то руководителю всегда нужно помнить размер вознаграждения каждого из них в соответствии с договором, а также отслеживать наличие закрывающих документов и соблюдать сроки оплаты. Это особенно сложно при большом количестве исполнителей.
- А если вы работаете с иностранными гражданами, то ко всем этим нюансам добавляется валютный контроль и сложности произвести оплату из-за антироссийских санкций: некоторые банки отключены от SWIFT, а выпущенные в России карты Visa и Mastercard не работают за границей.
Как решить проблему
Выведите удаленщиков, сдельщиков, фрилансеров на работу через EasyStaff. Сервис выступает посредником между работодателем (заказчиком) и исполнителем. Всю работу по вашим задачам делают ваши специалисты, а мы берем на себя бумажную волокиту и обеспечиваем полным комплектом документов каждый заказ:
- Вы заключаете b2b-договор с EasyStaff и получаете доступ к личному кабинету.
- Пополняете баланс личного кабинета.
- Там же ставите задачи персоналу и принимаете готовую работу.
- Исполнитель автоматически получает свой гонорар, а EasyStaff комиссию за услуги.
- Мы готовим закрывающие документы, вы их получаете в личном кабинете в формате PDF с необходимыми электронными подписями.
Все условия работы вы прописываете при формировании каждой задачи: требования к работе, время на исполнение, объем, вознаграждение.
Например, одним работникам вы поручаете дизайн карточек для маркетплейса, перевод или написание текстов с оговоренной ставкой за одну карточку или текст. Другому — продвижение и наполнение контентом страницы в социальной сети на протяжении двух, трех недель или месяца с гонораром по окончании оговоренного времени работы.
Вам не нужно:
- Контролировать сроки выплат, в том числе авансов, так как расчеты происходят автоматически. Вы платите только за фактически выполненную работу, не привязываясь к определенным датам. Просто соблюдайте условия сотрудничества с EasyStaff и контролируйте баланс счета личного кабинета, чтобы хватало средств на вознаграждение специалисту и комиссию сервиса.
- Выбирать между работником, который делает хорошо, но находится в стране, где не принимают российские карты, и тем, кто живет в зоне доступа, но работает спустя рукава.
Все расчеты вы осуществляете с EasyStaff, а перечисление гонораров исполнителям — это наша работа, и мы ее делаем хорошо. EasyStaff работает с разными зарубежными банками и международными платежными системами: например, с европейской SEPA, американской ACH, британской BACS, европейским электронным кошельком Skrill. Поэтому география ваших исполнителей не ограничивается ничем, кроме границ земного шара. И совершенно не важно, в каких часовых поясах живете вы и ваша команда.
С EasyStaff отпадет вопрос уплаты страховых взносов за исполнителей-физлиц,в том числе иностранцев. У вас не будет прямых договоров с ними, значит и взносы платить не придется. Кроме того, заказчик экономит на содержании бухгалтерии и кадровой службы.