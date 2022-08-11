Расчеты с работниками

Как платить удаленной команде с непостоянным ФОТ

Не нужно подстраиваться под каждого фрилансера и держать все на контроле. Организуйте работу и оплату за нее с наименьшими финансовыми и трудовыми затратами, а контроль передайте другим.

Версия для печати
Как платить удаленной команде с непостоянным ФОТ

В чем проблема

Работа на удаленке набирает обороты и пользуется спросом и у работников и у работодателей. Для первых — это возможность работать и иметь доход, не привязываясь к адресу расположения компании и даже стране работодателя. Для последних — экономия на приобретении или аренде офиса, оборудовании рабочих мест, а также неограниченный конкретной территорией выбор специалистов.

Однако у удаленной работы штатника на окладе есть минусы:

  • Для работодателя — сложность контролировать занятость персонала, что зачастую приводит к сомнениям: отрабатывает ли работник свою зарплату или гуляет в рабочее время?
  • Для работников — беспардонность руководства, которое ставит задачи в любое время дня и ночи, забывая про нормы трудового законодательства. А если заказчик и исполнитель проживают в разных часовых поясах, то даже помнящему про длительность рабочего дня директору, сложно состыковать свой рабочий график с режимом сотрудника.

Поэтому компании по возможности предпочитают удаленную команду офисным работникам. Это удобно, если работа которых заключается не в рутинных ежедневных операциях, а решении конкретных задач. В этом случае предпочтение отдается сделке или почасовой оплате исполнителям (самозанятым, физлицам без особого статуса, с которыми заключаются договора ГПХ). Привлекать на таких условиях можно и штатников, например, на совместительство или неполный день. 

Но и у этой медали есть обратная сторона:

  • Если речь о штатных специалистах, то компания обязана выплачивать зарплату персоналу минимум дважды в месяц, даже если речь идет об удаленщиках и сдельщиках. Получается, что штатному работнику нужно выплатить аванс и зарплату даже если до завершения работы над проектом еще далеко. При этом существует риск того, что работа будет выполнена некачественно, или вы вовсе не дождетесь результата.
  • Доход штатного сдельщика не должен опускаться ниже МРОТ, если работник трудился весь месяц. В противном случае — придется доплачивать. Исключение — если речь идет о неполном рабочем времени (к примеру, на ½ ставки).
  • Стоимость работ штатных сдельщиков и исполнителей на часовой ставке разнится из раза в раз. Нужно считать гонорар, учитывать бонусы, например, за скорость или объем.
  • Если речь идет о сторонних исполнителях, то руководителю всегда нужно помнить размер вознаграждения каждого из них в соответствии с договором, а также отслеживать наличие закрывающих документов и соблюдать сроки оплаты. Это особенно сложно при большом количестве исполнителей.
  • А если вы работаете с иностранными гражданами, то ко всем этим нюансам добавляется валютный контроль и сложности произвести оплату из-за антироссийских санкций: некоторые банки отключены от SWIFT, а выпущенные в России карты Visa и Mastercard не работают за границей.

Как решить проблему

Выведите удаленщиков, сдельщиков, фрилансеров на работу через EasyStaff. Сервис выступает посредником между работодателем (заказчиком) и исполнителем. Всю работу по вашим задачам делают ваши специалисты, а мы берем на себя бумажную волокиту и обеспечиваем полным комплектом документов каждый заказ:

  1. Вы заключаете b2b-договор с EasyStaff и получаете доступ к личному кабинету.
  2. Пополняете баланс личного кабинета.
  3. Там же ставите задачи персоналу и принимаете готовую работу.
  4. Исполнитель автоматически получает свой гонорар, а EasyStaff комиссию за услуги.
  5. Мы готовим закрывающие документы, вы их получаете в личном кабинете в формате PDF с необходимыми электронными подписями.

Все условия работы вы прописываете при формировании каждой задачи: требования к работе, время на исполнение, объем, вознаграждение. 

Например, одним работникам вы поручаете дизайн карточек для маркетплейса, перевод или написание текстов с оговоренной ставкой за одну карточку или текст. Другому — продвижение и наполнение контентом страницы в социальной сети на протяжении двух, трех недель или месяца с гонораром по окончании оговоренного времени работы.

Вам не нужно:

  • Контролировать сроки выплат, в том числе авансов, так как расчеты происходят автоматически. Вы платите только за фактически выполненную работу, не привязываясь к определенным датам. Просто соблюдайте условия сотрудничества с EasyStaff и контролируйте баланс счета личного кабинета, чтобы хватало средств на вознаграждение специалисту и комиссию сервиса.
  • Выбирать между работником, который делает хорошо, но находится в стране, где не принимают российские карты, и тем, кто живет в зоне доступа, но работает спустя рукава. 

Все расчеты вы осуществляете с EasyStaff, а перечисление гонораров исполнителям — это наша работа, и мы ее делаем хорошо. EasyStaff работает с разными зарубежными банками и международными платежными системами: например, с европейской SEPA, американской ACH, британской BACS, европейским электронным кошельком Skrill. Поэтому география ваших исполнителей не ограничивается ничем, кроме границ земного шара. И совершенно не важно, в каких часовых поясах живете вы и ваша команда.

С EasyStaff отпадет вопрос уплаты страховых взносов за исполнителей-физлиц,в  том числе иностранцев. У вас не будет прямых договоров с ними, значит и взносы платить не придется. Кроме того, заказчик экономит на содержании бухгалтерии и кадровой службы.

 

EasyStaff
EasyStaff
Сервис оплаты фрилансерам

Повышение квалификации

Учет расходов

Учет топлива. Чек-лист для бухгалтера

Учет топлива и других ГСМ — это настоящая головная боль бухгалтера. Нужно собрать подтверждающие документы, учесть установленные нормы, правильно отразить все операции как в бухучете, так и для налогообложения, чтобы потом ФНС не сняла расходы. Разберем особенности учета топлива, проблемы и способы их решения.

Учет топлива. Чек-лист для бухгалтера

Мероприятия

Разместить
Банковские приложения

Люди все активнее платят через СБП. Счет идет на триллионы рублей — Центробанк

За полгода 2022 года клиенты банков совершили больше платежей в СБП, чем за весь прошлый год. Общая сумма платежей за шесть месяцев равна 5,4 триллионам рублей, совершено более миллиарда операций.

Отчетность в ФСС

За ошибку в номере филиала в 4-ФСС штрафовать нельзя. Так сказал суд

Филиал организации ошибочно отправил 4-ФСС за себя в отделение фонда, где стоит на учете головная компания. Ошибку исправили и расчет был сдан верно, но с опозданием. Суд отменил штраф ФСС, указав, что нарушения срока сдачи не было.

АСК НДС-2

Как оптимизировать налоги так, чтобы АСК НДС-2 не увидел в вас нарушителя

Тяжелая задача в работе бухгалтера — законно сократить налоговую нагрузку. В статье поговорим, как ФНС проверяет налог на добавленную стоимость. И что делать, если вас неоправданно обвинили в неуплате налогов.

Как оптимизировать налоги так, чтобы АСК НДС-2 не увидел в вас нарушителя
Форма 4-ФСС

Три инстанции поддержали компанию в споре с ФСС из-за опоздания в подаче отчета 4-ФСС

Из-за неправильно указанного регистрационного номера в отчете 4-ФСС, пришлось сдавать корректировку, но позже срока сдачи. ФСС организацию оштрафовал, а суды штраф отменили.

Читать еще