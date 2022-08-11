Как платить удаленной команде с непостоянным ФОТ

В чем проблема

Работа на удаленке набирает обороты и пользуется спросом и у работников и у работодателей. Для первых — это возможность работать и иметь доход, не привязываясь к адресу расположения компании и даже стране работодателя. Для последних — экономия на приобретении или аренде офиса, оборудовании рабочих мест, а также неограниченный конкретной территорией выбор специалистов.

Однако у удаленной работы штатника на окладе есть минусы:

Для работодателя — сложность контролировать занятость персонала, что зачастую приводит к сомнениям: отрабатывает ли работник свою зарплату или гуляет в рабочее время?

Для работников — беспардонность руководства, которое ставит задачи в любое время дня и ночи, забывая про нормы трудового законодательства. А если заказчик и исполнитель проживают в разных часовых поясах , то даже помнящему про длительность рабочего дня директору, сложно состыковать свой рабочий график с режимом сотрудника.

Поэтому компании по возможности предпочитают удаленную команду офисным работникам. Это удобно, если работа которых заключается не в рутинных ежедневных операциях, а решении конкретных задач. В этом случае предпочтение отдается сделке или почасовой оплате исполнителям (самозанятым, физлицам без особого статуса, с которыми заключаются договора ГПХ). Привлекать на таких условиях можно и штатников, например, на совместительство или неполный день.

Но и у этой медали есть обратная сторона:

Если речь о штатных специалистах, то компания обязана выплачивать зарплату персоналу минимум дважды в месяц , даже если речь идет об удаленщиках и сдельщиках. Получается, что штатному работнику нужно выплатить аванс и зарплату даже если до завершения работы над проектом еще далеко. При этом существует риск того, что работа будет выполнена некачественно, или вы вовсе не дождетесь результата.

Доход штатного сдельщика не должен опускаться ниже МРОТ, если работник трудился весь месяц. В противном случае — придется доплачивать. Исключение — если речь идет о неполном рабочем времени (к примеру, на ½ ставки).

Стоимость работ штатных сдельщиков и исполнителей на часовой ставке разнится из раза в раз. Нужно считать гонорар, учитывать бонусы , например, за скорость или объем.

Если речь идет о сторонних исполнителях, то руководителю всегда нужно помнить размер вознаграждения каждого из них в соответствии с договором, а также отслеживать наличие закрывающих документов и соблюдать сроки оплаты. Это особенно сложно при большом количестве исполнителей.

А если вы работаете с иностранными гражданами, то ко всем этим нюансам добавляется валютный контроль и сложности произвести оплату из-за антироссийских санкций : некоторые банки отключены от SWIFT, а выпущенные в России карты Visa и Mastercard не работают за границей.

Как решить проблему

Выведите удаленщиков, сдельщиков, фрилансеров на работу через EasyStaff. Сервис выступает посредником между работодателем (заказчиком) и исполнителем. Всю работу по вашим задачам делают ваши специалисты, а мы берем на себя бумажную волокиту и обеспечиваем полным комплектом документов каждый заказ:

Вы заключаете b2b-договор с EasyStaff и получаете доступ к личному кабинету. Пополняете баланс личного кабинета. Там же ставите задачи персоналу и принимаете готовую работу. Исполнитель автоматически получает свой гонорар, а EasyStaff комиссию за услуги. Мы готовим закрывающие документы, вы их получаете в личном кабинете в формате PDF с необходимыми электронными подписями.

Все условия работы вы прописываете при формировании каждой задачи: требования к работе, время на исполнение, объем, вознаграждение.

Например, одним работникам вы поручаете дизайн карточек для маркетплейса, перевод или написание текстов с оговоренной ставкой за одну карточку или текст. Другому — продвижение и наполнение контентом страницы в социальной сети на протяжении двух, трех недель или месяца с гонораром по окончании оговоренного времени работы.

Вам не нужно:

Контролировать сроки выплат, в том числе авансов, так как расчеты происходят автоматически . Вы платите только за фактически выполненную работу , не привязываясь к определенным датам. Просто соблюдайте условия сотрудничества с EasyStaff и контролируйте баланс счета личного кабинета, чтобы хватало средств на вознаграждение специалисту и комиссию сервиса.

. Вы , не привязываясь к определенным датам. Просто соблюдайте условия сотрудничества с EasyStaff и контролируйте баланс счета личного кабинета, чтобы хватало средств на вознаграждение специалисту и комиссию сервиса. Выбирать между работником, который делает хорошо, но находится в стране, где не принимают российские карты, и тем, кто живет в зоне доступа, но работает спустя рукава.

Все расчеты вы осуществляете с EasyStaff, а перечисление гонораров исполнителям — это наша работа, и мы ее делаем хорошо. EasyStaff работает с разными зарубежными банками и международными платежными системами: например, с европейской SEPA, американской ACH, британской BACS, европейским электронным кошельком Skrill. Поэтому география ваших исполнителей не ограничивается ничем, кроме границ земного шара. И совершенно не важно, в каких часовых поясах живете вы и ваша команда.

С EasyStaff отпадет вопрос уплаты страховых взносов за исполнителей-физлиц,в том числе иностранцев. У вас не будет прямых договоров с ними, значит и взносы платить не придется. Кроме того, заказчик экономит на содержании бухгалтерии и кадровой службы.