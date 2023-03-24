Уведомление, без которого реорганизацию «заморозят» и компанию оштрафуют

Минфин следит за дивидендной политикой компаний. Если иностранная компания никогда не платила дивиденды, а сейчас хочет выплатить всю накопленную прибыль за несколько лет, ведомству это не понравится. А если иностранная компания систематически выплачивала дивиденды, давала доходность акционерам и продолжает здесь работать, то дивиденды до 50%, квартальными платежами, по факту выполнения ключевых показателей эффективности – это пожалуйста.