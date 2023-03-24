Уведомление, без которого реорганизацию «заморозят» и компанию оштрафуют

Когда доходит дело до публикации сообщения, возникают вопросы:
Сколько дней или месяцев есть на это?
Нужно ли уведомлять о реорганизации на Федресурсе, если аналогичную публикацию разместили в Вестнике государственной регистрации, и наоборот?
Что будет, если опоздать или вообще не сообщить о реорганизации компании на Федресурсе?
Смотрите видео ↑, где руководитель проекта «Федресурс онлайн» отвечает на все вопросы и дает подробные рекомендации.
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Ознакомьтесь с практикой отказов ФНС из-за отсутствия уведомления.
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