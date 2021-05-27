Экспертиза давности: как устанавливают дату документа и всегда ли можно это сделать?

Экспертиза давности создания документа – это одна из разновидностей технико-криминалистических экспертиз. Востребованность экспертизы давности обусловлена частотой фальсификаций различных документов: от подделки подписей до травления части текста.

Давность документа – это время, когда он был создан. Так как бумажный документ, несмотря на глобальную цифровизацию, по-прежнему является важным вещественным доказательством (см. ч. 1 ст. 81 УПК РФ) и источником доказательств (см. ч. 1 ст. 81 УПК РФ) по гражданским, административным и уголовным делам, то его дата очень важна.

К любому документу, которым располагают следователи, а потом и судьи, следует относиться как потенциальному вещественному доказательству. Например, это может быть найденная предсмертная записка на месте происшествия или завещание, в котором эксперты обнаружили признаки подделки.

Когда следователь решает, что документ следует отдать на экспертизу давности?

Изучение документов – это самостоятельное следственное действие. Следователи осматривают документы непосредственно на месте происшествия или обыска. Уже потом отдают их на экспертизу, которую проводят в спокойной обстановке, при хорошем освещении и с использованием комплекса оборудования.

Предварительное изучение документов нужно, чтобы:

• составить общее представление о документе, то есть понять его назначение;

• определить способ его создания, например, электронный ли это документ на бланке или рукописная запись;

• установить, оригинал это или копия;

• После этого следователь решает, привлекать ли к анализу документа эксперта-криминалиста или специалиста со специальными знаниями, например, бухгалтера.

На рабочем месте следователь осматривает документы более тщательно. Внимательно читает текст, например, ФИО подписавших его лиц, изучает бланк и реквизиты. Именно тогда можно увидеть несоответствие и противоречия между элементами документа. Например, ОГРН организации на бланке и в оттиске печати различаются.

Следователи обязательно сравнивают документ с эталоном, то есть шаблонным образцом. Это важно, например, для осмотра документов, для создания которых необходимы определённые сорта бумаги и формы бланков (это дипломы, свидетельства, ценные бумаги и пр.).

Анализ касается и содержания, а не только формы. Содержание на предварительном этапе изучения документа важно с точки зрения непротиворечивости информации. Именно так можно выявить интеллектуальный подлог.

Органолептический осмотр, предусматривающий выявление признаков материального подлога, проводят уже эксперты-криминалисты.

Предварительно изучив документы, следователь делает вывод об их потенциальной роли в деле: станут ли они вещественным доказательством, будут ли средством удостоверения фактов и обстоятельств, может быть, пригодятся как сравнительные образцы. На основании этих выводов и принимается решение о назначении экспертизы.

Так как экспертиза является многокомпонентным процессуальным действием, то следователь должен внимательно отнестись к:

• Определению требуемого вида экспертизы. Например, для установления предполагаемой даты документа или отдельных его реквизитов нужна судебно-техническая экспертиза. Следователь должен знать, что для этого эксперт возьмёт вырезки из штрихов реквизитов документов. Соответственно, последующие экспертизы (например, почерковедческая экспертиза) может быть затруднительной или невозможной.

• Задачам исследования. Например, следователь понимает, что установить давность выполнения документа по тексту, распечатанному на лазерном принтере, невозможно.

• Постановке и формулировке вопросов эксперту.

• Выбору экспертного учреждения и (или) эксперта

• Подготовке материалов (сравнительных образцов и т.д.) для экспертизы.

Какими способами определяют давность создания документа?

Давность документа эксперты-криминалисты подразделяют на 2 типа. И вот какие:

1. Абсолютная. Это точный «возраст» документа или его реквизитов. То есть отрезок или дата, которые выражаются в единицах времени – днях, месяцах и годах.

2. Относительная. Это сам факт «вмешательства» в документ. Например, монтаж, вклейка, допечатка.

Эксперты-криминалисты применяют несколько способов для установления давности документа: физико-химический, сравнительный и традиционный. Остановимся подробнее на каждом.

Экспертиза установления давности документа – это комплексная экспертиза





Физико-химический способ установления давности

Проводят, согласно патенту RU 2261433 C9, «Метод установления давности произведения рукописных текстов и иных продуктов письма». В основном используют методы спектрофотометрии и газо-жидкостной хроматографии.

Что можно исследовать? Оттиски и печати, подписи, рукописные тексты, которые сделаны шариковой или гелиевой ручками.

Будет ли повреждён документ при производстве этой экспертизы? Методика предусматривает частичное повреждение, например, удаление слоя от 1 до 5 см на месте подписи, печати или рукописного текста.

Общепризнанная методика, которую рекомендует МВД, «Определения давности выполнения реквизитов в документах по относительному содержанию в штрихах летучих растворителей» (авторы: Тросман Э.А., Бежанишвили Г.С., Бытыгина Н.А.).

Сравнительный способ установления давности

Что можно исследовать? Печати, подписи и рукописные тексты, которые сделаны шариковой или гелиевой ручками, а также ручками на водной основе. Эксперты могут исследовать документы с заламинированной поверхностью.

Будет ли повреждён документ при производстве этой экспертизы? Эксперты при исследовании не повреждают документ.

Традиционный способ установления давности

Это экспертиза давности по элементам документа, например, подписи или оттиска печати. Если мы говорим о подписи, то эксперт копирует штрихи подопытного объекта на адсорбент, смоченный особой смесью. Это может быть ПВХ-плёнка, реагентом выступает камфорный спирт и диметилформамид (ДМФА).

Что можно исследовать? Печати, подписи и рукописные тексты, которые сделаны шариковой или гелиевой ручками, а также ручками на водной основе. Эксперты могут исследовать документы с заламинированной поверхностью.

Будет ли повреждён документ при производстве этой экспертизы? Методика предусматривает частичное повреждение, например, удаление слоя от 1 до 5 см на месте подписи, печати или рукописного текста.

Методы и средства, которые использует эксперт-криминалист, чтобы установить давность документа

Всегда ли можно установить давность документа?

Нет, не всегда. Установить давность документа невозможно, если вот по каким причинам:

• Недостаточно суммарной протяженности штрихов. Как показывает практика, для экспертизы понадобится не менее 4 штрихов протяженностью по 10 мм.

• Документы поступили на экспертизу уже после того, как испарились «летучие вещества». Как показывает практика, для технического анализа пригодны документы, которые фактически изготовили за 1,5-3 года до экспертизы.

• Документы неправильно хранили, с ними невозможно работать.

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Материал подготовлен: ФЕДЕРАЦИЯ НЕЗАВИСИМЫХ ЭКСПЕРТОВ