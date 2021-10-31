Как сэкономить клиенту на налогах 15 млн и остаться без гонорара

В декабре 2018 года, я искал работу на сайте hh, и был приглашен одной производственной фирмой на собеседование. Фирма занималась изготовлением картонной упаковки. В ходе собеседования я приглянулся своим будущим работодателям, и мне сказали, что вскоре меня позовут на постоянную работу.

В следующую нашу встречу выяснилось, что налоговый юрист, как штатный работник, им не нужен, но они могут заключить со мной договор оказания услуг, как с индивидуальным предпринимателем. По их просьбе, я выслал им проект договора, с которым они согласились, и снова вызвали меня на встречу. На встрече мне сказали, что все хорошо, что я им подхожу, но, договор мой плохой, и мне пришлют их вариант договора. Делать было нечего, я потратил на них большое количество своего времени, и поэтому, я согласился на все их условия.

По договору мне предстояло опровергнуть доводы, приведенные налоговой инспекцией в акте выездной проверки. Доводы были весьма веские, фактически налоговая убедительно доказывала, что мой клиент работал минимум с четырьмя помоечными организациями, через которые обналичивал свой НДС. Условия договора с клиентом, заключались в том, что я получу за свой труд 120 тысяч рублей, и получу еще премию от сэкономленной суммы налогов, в среде профи, премия называется «гонорар успеха».

Весной 2019 года я успешно отстоял своего клиента перед налоговой, получил свои 120 тыс. рублей, а инспекция назначила дополнительные мероприятия. В ходе этих самых мероприятий, видимо, клиент, неофициально договорился с инспекцией об успешном для себя завершении проверки, а мой гонорар решил зажать.

Ну что же, я – не маленький, и уже не в первый раз сталкивался с подобной ситуацией. Я попытался через суд взыскать свой гонорар успеха. Обычно, в таких случаях, суд полностью не удовлетворяет иск, но какую-то определенную сумму все-таки взыскивает, но не в этот раз. В этот раз, мне отказали. Так как судом уже был зафиксирован факт исполнения мной договора, то мне сказали, что я выбрал неправильный способ, для восстановления нарушенного права. Формулировка очень обтекаемая, и не содержит какого-либо смысла.

Мне даже отказали в возможности ознакомиться с окончательным решением налоговой инспекции. Мой бывший клиент сказал, что в результате моих действий было сэкономлено 15 миллионов рублей, которые ему доначислила налоговая, но к делу это не относится. Но, самое интересное со мной случилось потом.

Общество, которому я сэкономил 15 миллионов рублей, после моего проигрыша по гонорару успеха, обратилось в суд с иском о взыскании моего первоначального вознаграждения в размере 120 тысяч рублей. Мой бывший клиент даже не счел нужным прийти в суд на заседании. Я пытался суду поведать свою печальную историю о своих взаимоотношениях с клиентом, но всегда на первой же фразе судья останавливала меня репликой: «Замолчите!».

Правосудие в России имеет свою специфику, описанную в романе Кафки «Процесс», думаю, что мне еще повезло, ведь мою судьбу решали все-таки еще люди, а не «умные» камеры.