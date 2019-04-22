Ваш бизнес для бухгалтеров и предпринимателей? Почему вам надо завести блог компании на «Клерке»

В конце прошлого года «Клерк» запустил формат блогов компаний, который позволяет брендам, компаниям и людям из первых уст рассказывать о себе пользователям, делиться полезными и важными материалами, получать обратную связь.

Мы увидели всплеск интереса к такой форме коммуникации с юзерами: уже около 20 компаний и персоналий ведут блоги на Клерке.

Мы подготовили этот текст, чтобы рассказать, как блоги могут быть полезны вам и вашему бизнесу.

Из-за аудитории

Каждый месяц «Клерк» посещают около 2,7 млн. уникальных пользователей. В основном это бухгалтеры, директоры и индивидуальные предприниматели.

Что ищут на нашем сайте? Ответы на вопрос, как облегчить себе работу — в учете, в налогах, в отношениях с банками. Советуются на форумах, какой программный продукт для учета выбрать, в каком банке открыть счет, к каким юристам обратиться, чтобы не платить налоговой штраф.

Блоги — лучше и выгоднее, чем SEO

При правильном подходе стоимость конверсии будет ниже затрат на поисковую оптимизацию. Особенно когда речь идет про высокочастотные запросы.

Блог — это площадка, где можно рассказать о своем продукте

И не бояться, что это сочтут за рекламу. Контент в блоге идет от лица компании. И можно открыто и в нужных вам объемах рассказывать о ваших преимуществах, не боясь быть уличенными в «джинсе».

Полный контроль для владельцев блога

У вас есть возможность подключить к блогу любые инструменты аналитики и ретаргетинга. Пиксели Facebook и ВКонтакте, Яндекс.Метрику и Гугл Аналитику. Благодаря этому вы до мельчайших подробностей, буквально до атомов, узнаете, как сработала та или иная публикация в блоге, что больше нравится вашим читателям и как можно масштабировать успех постов в будущем

Удобство для читателей блога

Мы убрали из блогов всю рекламу. Теперь ничто не будет отвлекать пользователя от «свидания» с вашим текстом и вашим брендом.

Никакой контекстной рекламы ваших конкурентов

Колонка с основным текстом достаточно широкая, что делает удобным чтение блога на мониторах с любым разрешениям

Вложения в блог капитализируются

Затраты на блог будут постоянно работать на вас. Опубликованная в блоге на «Клерке» статья будет генерировать просмотры и лиды постоянно. В отличие от традиционной рекламы (баннеры, рассылки, спецпроекты), которые имеют краткосрочный эффект.

Опять же, лучше один раз написать и опубликовать подробную и полезную статью, чем давать отдельные консультации 100 потенциальным клиентам. Или 200.

Из-за скидок (то есть из-за денег)

Все компании с активными блогами получают скидку 50% на другую рекламу на Клерке. На любой формат: баннеры, рассылки, постинг в соцсети, кнопки в меню и тд.

Лояльность и виральность (большой охват)

Если вы публикуете интересный и ценный контент, пользователи будут его замечать и выделять. А значит подписываться на блог и репостить его в соцсети (на «Клерке» это делается в один клик), рассказывая тем самым о вашем блоге своим друзьям и знакомым.

Некоторые публикации в блогах «Клерка» за 1-2 дня набирают десятки тысяч просмотров.

Получить обратную связь

Блоги — хороший способ получить обратную связь, особенно если ваш проект или сервис молодой, либо вы затеяли серьезные изменения. Когда вы рассказываете о себе, аудитория «Клерка» может подсказать, что ей нравится/не нравится, чего ожидает от вашего продукта. Чтобы он стал еще лучше.

И если что-то пойдет не так, вы узнаете об этом первыми. В своем блоге, которым управляете. А не из критического отзыва на чужом сайте/сайтах

Экономия с помощью команды «Клерка»

Если вы ведете блог самостоятельно и на собственной площадке, чтобы он заинтересовал аудиторию, нужна команда, состоящая как минимум из редактора, копирайтера, дизайнера, SEO-специалиста.

Плюс нужно откуда-то брать трафик. Выбрав формат блогов на «Клерке», вы закрываете эти задачи частично или полностью, отдавая их на аутсорс, по гораздо меньшей стоимости. Мы опираемся на наш опыт и компетенции, чтобы сделать ваш блог более эффективным

Поддержка

По каждому блогу мы заводим рабочий канал в телеграм, в рамках которого оказываем поддержку в ведении блога, даем рекомендации по контенту и оперативно решаем возникающие вопросы. Мы очень досконально опекаем каждый блог.

Сколько это все стоит?

1. Тариф «Все включено».

Редакция осуществляет ведение блога и полную поддержку. Создание блога, написание и публикация статей, иллюстрация, комментирование статей при срочных вопросах. Редакция пишет 6 материалов в месяц по заданной тематике. Все публикации анонсируются:

на главной странице klerk.ru, в rss-лентах, яндекс-новостях и, Яндекс,Дзене.

в рассылках («Утренний бухгалтер» и «Ночной бухгалтер» — 70 тысяч юзеров)

в группах «Клерка» в соцсетях (80 тысяч подписчиков)

Стоимость: 70 000 рублей в месяц.

2. Тариф «Расширенный».

Заказчик присылает готовые тексты (до 8 в мес.), редакция «Клерка» размещает и иллюстрирует, также комментирует публикации при срочных вопросах.

Все публикации анонсируются:

на главной странице klerk.ru, в rss-лентах, яндекс-новостях и, яндекс-дзене.

в рассылках («Утренний бухгалтер» и «Ночной бухгалтер» — 70 тысяч юзеров)

(«Утренний бухгалтер» и «Ночной бухгалтер» — 70 тысяч юзеров) в группах «Клерка» в соцсетях (80 тысяч подписчиков)

Стоимость: 50 000 руб. в месяц.

3. Тариф «Оптимальный»

Владелец блога самостоятельно размещает материалы. Публикация, прошедшая модерацию редакции, анонсируется:

на главной странице klerk.ru, в rss-лентах, яндекс-новостях и, яндекс-дзене.

в рассылках («Утренний бухгалтер» и «Ночной бухгалтер» — 70 тысяч юзеров)

(«Утренний бухгалтер» и «Ночной бухгалтер» — 70 тысяч юзеров) в группах «Клерка» в соцсетях (80 тысяч подписчиков)

Стоимость: 40 тыс. руб./мес.

Олег Варушкин, коммерческий директор «Клерка»

Контакты: +7 (495) 984-87-11; +7 (918) 331-27-07; sales@klerk.ru