Ваш бизнес для бухгалтеров и предпринимателей? Почему вам надо завести блог компании на «Клерке»

В конце прошлого года «Клерк» запустил формат блогов компаний, который позволяет брендам, компаниям и людям из первых уст рассказывать о себе пользователям, делиться полезными и важными материалами, получать обратную связь.
Мы увидели всплеск интереса к такой форме коммуникации с юзерами: уже около 20 компаний и персоналий ведут блоги на Клерке.
Мы подготовили этот текст, чтобы рассказать, как блоги могут быть полезны вам и вашему бизнесу.
Из-за аудитории
Каждый месяц «Клерк» посещают около 2,7 млн. уникальных пользователей. В основном это бухгалтеры, директоры и индивидуальные предприниматели.
Что ищут на нашем сайте? Ответы на вопрос, как облегчить себе работу — в учете, в налогах, в отношениях с банками. Советуются на форумах, какой программный продукт для учета выбрать, в каком банке открыть счет, к каким юристам обратиться, чтобы не платить налоговой штраф.
Блоги — лучше и выгоднее, чем SEO
При правильном подходе стоимость конверсии будет ниже затрат на поисковую оптимизацию. Особенно когда речь идет про высокочастотные запросы.
Блог — это площадка, где можно рассказать о своем продукте
И не бояться, что это сочтут за рекламу. Контент в блоге идет от лица компании. И можно открыто и в нужных вам объемах рассказывать о ваших преимуществах, не боясь быть уличенными в «джинсе».
Полный контроль для владельцев блога
У вас есть возможность подключить к блогу любые инструменты аналитики и ретаргетинга. Пиксели Facebook и ВКонтакте, Яндекс.Метрику и Гугл Аналитику. Благодаря этому вы до мельчайших подробностей, буквально до атомов, узнаете, как сработала та или иная публикация в блоге, что больше нравится вашим читателям и как можно масштабировать успех постов в будущем
Удобство для читателей блога
Мы убрали из блогов всю рекламу. Теперь ничто не будет отвлекать пользователя от «свидания» с вашим текстом и вашим брендом.
Никакой контекстной рекламы ваших конкурентов
Колонка с основным текстом достаточно широкая, что делает удобным чтение блога на мониторах с любым разрешениям
Вложения в блог капитализируются
Затраты на блог будут постоянно работать на вас. Опубликованная в блоге на «Клерке» статья будет генерировать просмотры и лиды постоянно. В отличие от традиционной рекламы (баннеры, рассылки, спецпроекты), которые имеют краткосрочный эффект.
Опять же, лучше один раз написать и опубликовать подробную и полезную статью, чем давать отдельные консультации 100 потенциальным клиентам. Или 200.
Из-за скидок (то есть из-за денег)
Все компании с активными блогами получают скидку 50% на другую рекламу на Клерке. На любой формат: баннеры, рассылки, постинг в соцсети, кнопки в меню и тд.
Лояльность и виральность (большой охват)
Если вы публикуете интересный и ценный контент, пользователи будут его замечать и выделять. А значит подписываться на блог и репостить его в соцсети (на «Клерке» это делается в один клик), рассказывая тем самым о вашем блоге своим друзьям и знакомым.
Некоторые публикации в блогах «Клерка» за 1-2 дня набирают десятки тысяч просмотров.
Получить обратную связь
Блоги — хороший способ получить обратную связь, особенно если ваш проект или сервис молодой, либо вы затеяли серьезные изменения. Когда вы рассказываете о себе, аудитория «Клерка» может подсказать, что ей нравится/не нравится, чего ожидает от вашего продукта. Чтобы он стал еще лучше.
И если что-то пойдет не так, вы узнаете об этом первыми. В своем блоге, которым управляете. А не из критического отзыва на чужом сайте/сайтах
Экономия с помощью команды «Клерка»
Если вы ведете блог самостоятельно и на собственной площадке, чтобы он заинтересовал аудиторию, нужна команда, состоящая как минимум из редактора, копирайтера, дизайнера, SEO-специалиста.
Плюс нужно откуда-то брать трафик. Выбрав формат блогов на «Клерке», вы закрываете эти задачи частично или полностью, отдавая их на аутсорс, по гораздо меньшей стоимости. Мы опираемся на наш опыт и компетенции, чтобы сделать ваш блог более эффективным
Поддержка
По каждому блогу мы заводим рабочий канал в телеграм, в рамках которого оказываем поддержку в ведении блога, даем рекомендации по контенту и оперативно решаем возникающие вопросы. Мы очень досконально опекаем каждый блог.
Сколько это все стоит?
1. Тариф «Все включено».
Редакция осуществляет ведение блога и полную поддержку. Создание блога, написание и публикация статей, иллюстрация, комментирование статей при срочных вопросах. Редакция пишет 6 материалов в месяц по заданной тематике. Все публикации анонсируются:
- на главной странице klerk.ru, в rss-лентах, яндекс-новостях и, Яндекс,Дзене.
- в рассылках («Утренний бухгалтер» и «Ночной бухгалтер» — 70 тысяч юзеров)
- в группах «Клерка» в соцсетях (80 тысяч подписчиков)
Стоимость: 70 000 рублей в месяц.
2. Тариф «Расширенный».
Заказчик присылает готовые тексты (до 8 в мес.), редакция «Клерка» размещает и иллюстрирует, также комментирует публикации при срочных вопросах.
Все публикации анонсируются:
- на главной странице klerk.ru, в rss-лентах, яндекс-новостях и, яндекс-дзене.
- в рассылках («Утренний бухгалтер» и «Ночной бухгалтер» — 70 тысяч юзеров)
- в группах «Клерка» в соцсетях (80 тысяч подписчиков)
Стоимость: 50 000 руб. в месяц.
3. Тариф «Оптимальный»
Владелец блога самостоятельно размещает материалы. Публикация, прошедшая модерацию редакции, анонсируется:
- на главной странице klerk.ru, в rss-лентах, яндекс-новостях и, яндекс-дзене.
- в рассылках («Утренний бухгалтер» и «Ночной бухгалтер» — 70 тысяч юзеров)
- в группах «Клерка» в соцсетях (80 тысяч подписчиков)
Стоимость: 40 тыс. руб./мес.
Олег Варушкин, коммерческий директор «Клерка»
Контакты: +7 (495) 984-87-11; +7 (918) 331-27-07; sales@klerk.ru