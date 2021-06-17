Насколько рискованно сегодня вкладывать в криптовалюту? Как обезопасить себя? Как диверсифицировать риски и что происходит с криптовалютой в Украине? Ответить на эти вопросы мы позвали СЕО биржи цифровых активов Binaryx Олега Курченко.
Обсудили:
00:00 — интро;
00:27 — вкладывать в криптовалюту — это риск;
01:35 — как не потерять деньги на криптовалюте;
03:06 — с какой суммы начинать вкладываться в криптовалюту;
04:26 — вы вкладываетесь в традиционные виды активов;
07:37 — что нужно знать про криптовалюту;
08:03 — как страны контролируют и регулируют криптовалюту.