Насколько рискованно сегодня вкладывать в криптовалюту? Как обезопасить себя? Как диверсифицировать риски и что происходит с криптовалютой в Украине? Ответить на эти вопросы мы позвали СЕО биржи цифровых активов Binaryx Олега Курченко.

Обсудили:

00:00 — интро;

00:27 — вкладывать в криптовалюту — это риск;

01:35 — как не потерять деньги на криптовалюте;

03:06 — с какой суммы начинать вкладываться в криптовалюту;

04:26 — вы вкладываетесь в традиционные виды активов;

07:37 — что нужно знать про криптовалюту;

08:03 — как страны контролируют и регулируют криптовалюту.