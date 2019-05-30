Новые отсрочки в 54-ФЗ. Кому можно выдохнуть?

Что случилось? 23 мая 2019 Государственная Дума приняла в третьем чтении поправки к 54-ФЗ. Они дают отсрочку на применение онлайн-касс отдельным категориям предпринимателей. Мораторий на использование ККТ нового образца продлится до 1 июля 2021 года.

Что дальше? Поправки уже прошли одобрение в Совете Федерации, далее на очереди подписание президентом. Эксперты не сомневаются, что это случится в ближайшие недели (если не неделю), а значит части предпринимателей удастся избежать дополнительных расходов на приобретение касс.

Кто получил отсрочку?

ИП, без сотрудников с трудовыми договорами, оказывающие услуги, выполняющие работы или продающие товары собственного производства. Проще говоря, если ИП - “ремесленник”, занимается хэндмейдом и тп. - он освобожден от покупки кассы. Как только, он начинает заниматься перепродажей - придется купить онлайн-кассу.

Важно: отсрочки не зависят от формы налогообложения. Если соблюдаются вышеперечисленные условия, они действуют для ИП хоть на патенте, хоть на ЕНВД, хоть на УСНО. Так же отсрочка дается ИП, если у него заключены договоры с физлицами гражданско-правового характера.

У кого отсрочка закончится?

ИП, который занимается перепродажей товаров стороннего производства либо имеет в штате работников, отсрочку не получит. Но тут есть исключение - это ИП на патенте с некоторыми видами деятельности. Они могут работать с трудовыми договорами и без кассы. Список видов деятельности указан в пункте 2.1 статьи 2 закона 54-ФЗ

Что еще важного в поправках

Место нахождения кассы и место расчетов могут различаться. В законе нормативно закреплено, что с 1 июля онлайн-кассу необязательно применять на месте расчетов.

Варианты, при которых чек можно пробивать не на месте расчетов, а там где стоит касса (офис, коворкинг и тп.)

разносная торговля;

удаленная продажа товаров;

расчеты за услуги (к вам пришел сантехник, починил кран, теперь он не обязан выдавать бумажный чек);

услуги ЖКХ;

выдача билетов в общественном транспорте.

К передаче бумажного чека или отправке его на имейл клиента/покупателя добавились еще варианты:

передача ссылки для скачивания чека;

пересылка БСО или билета с данными чека;

демонстрация QR-кода для считывания его мобильным устройством клиента.

Это значит, что таксист не обязан выдавать чек пассажиру по завершению поездки. Он можем, к примеру, показать на экране своего смартфона QR-код. А все чеки, будут формироваться в офисе таксопарка.

Такое решение для таксопарков предлагает кассовый сервис “МОБИКА”. Работает это так: кассовый аппарат устанавливается в офисе (или гараже) компании. У каждого водителя присутствует мобильный принтер, второй компонент - установленное на смартфон/планшет ПО. Через это ПО идет обмен данными с облачной кассой. Для пассажира ожидание будут минимальным (задержка по времени занимает секунды), сразу после ввода стоимости поездки начинается печать чека.

Поправки в списке деятельности, не требующих касс

Кроме этого, внесли изменения в список видов деятельности, когда касса не нужна.

Так, она не потребуется при сдаче машино-мест в жилых домах. Еще отменили использование кассы в случае розничной продажи бахил (это то, что обычно происходит в фойе поликлиник и больниц)

ТСЖ и образовательным учреждениям касса требуется не всегда (но требуется).

Суть в том, что если расчеты с такими организациями происходят исключительно дистанционно, посредством интернет-эквайринга или через банк, касса не нужна вовсе. Если же допускаются расчеты на месте наличкой или картой, кассу купить придется.

Это же правило касается:

ТСЖ, садоводческих и огороднических товариществ при оплате коммунальных платежей. Также при оплате их услуг членами этих объединений;

образовательных и физкультурных организаций;

домов культуры и народного творчества.

А еще онлайн-касса не нужна ИП, продающим на входах в государственные и муниципальные театры билеты с рук или лотка.