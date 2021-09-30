Приоритет «номер один»: глава ЦБ объявила о «перезагрузке поведения» на банковском рынке

Эльвира Набиуллина потребовала от банков информировать заемщиков о полной стоимости кредитов, прекратить навязывать дополнительные услуги и перестать вводить их в заблуждение.
«Мы очень большое внимание уделяем поведенческому надзору, потому что границы того, что такое хорошо и что такое плохо в российском банковском секторе, до сих пор несколько размыты. Надежды на саморегулирование пока в полной мере не оправдались. Поэтому, к сожалению, все стандарты и требования к продажам финансовых продуктов являются внешними для банков, установлены регулятором, а не самим банковским сообществом. Это, конечно, показатель некоторой незрелости финансового сообщества», — подчеркнула Набиуллина