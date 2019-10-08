Брошенные компании — мина замедленного действия лично для вас

Налоговая своими силами закрывает компании, которые в течение года не предоставляли налоговую отчётность и не совершали никаких действий по расчётным счетам. Но в этом таится большой риск для руководителей/учредителей таких компаний.

Некоторые директора и учредители пользовались тем, что налоговая закрывает брошенные компании самостоятельно. Казалось бы, очень удобно закрыть компанию руками налоговой: нет необходимости возиться самому.

Бывает так, что компании открываются «про запас» и «висят» без дела. Такие фирмы тоже удобно ликвидировать силами налоговой.

Но далеко не все директора/учредители знают, что исключение компании из ЕГРЮЛ как недействующей влечёт огромные риски для всей предпринимательской деятельности.

Какие ограничения накладываются на директора/учредителя компании, исключённой из ЕГРЮЛ как недействующей?

Если директор или учредитель ООО владеет долей в уставном капитале компании от 50 % и при этом:

эта компания была исключена из ЕГРЮЛ как недействующая;

она имела задолженность перед бюджетом,

то такой директор или учредитель не смогут открыть другую компанию, оформить в собственность долю или возглавить её в течение 3 лет.

Так сказано во втором абзаце подпункта «ф» пункта 1 статьи 23 Федерального закона № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

Имеет ли значение размер долга перед бюджетом?

К сожалению, нет. Известен случай, когда директор, бросивший компанию, пытался зарегистрироваться директором в другой компании. Брошенная компания была исключена из ЕГРЮЛ, и на момент исключения её долг составлял 400 руб. Это были штрафы. Налоговая отказала в регистрации директором в новой компании, и все три судебные инстанции встали на сторону налоговой.

Правовое основание возникновения долга тоже неважно. Это могут быть штрафы, как в примере выше (например, за неподачу деклараций в течение года), неуплаченные налоги, пени и т. д.

Можно ли как-то избежать санкций? Например, возобновить деятельность организации?

Опять нет. Когда компания исключена из ЕГРЮЛ, то возможности возобновить деятельность компании и восстановить запись в ЕГРЮЛ нет. Ни один закон такой возможности не предусматривает, и судебная практика подтверждает, что возобновить работу компании невозможно.

Можно ли погасить задолженность ликвидированной компании?

Тоже нет. Компания исключена из ЕГРЮЛ, значит, она больше не действует. Следовательно, погашать свои долги она не может.

Заметим, что это не мешает налоговой обращаться за взысканием задолженности уже несуществующей компании в течение 3 лет после её закрытия.

Повлияют ли санкции против директора/учредителя на его статус в других компаниях?

Нет. На статус директора/учредителя в уже действующих компаниях санкции не повлияют. Они относятся к возможности стать директором или купить долю в компании в течение 3 лет, но никак не касаются статуса директора и учредителя в уже существующей компании.

Выводы

Когда компания исключается налоговой из ЕГРЮЛ как недействующая, директор и учредитель этой компании не смогут открыть или возглавить другую. компанию в течение 3 лет после закрытия недействующий. На данный момент нет возможности избежать этой санкции.

Чтобы не допустить такого развития событий, следует самостоятельно закрывать компании, которые вам не нужны. Не бросайте свои компании, закрывайте их сами.