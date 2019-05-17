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ГК «РосКо — Консалтинг и аудит»

Кто подлежит обязательному аудиту? Какие штрафы на его непроведение?

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Какие предприятия подлежат обязательному аудиту?

Какие «иные случаи» обязывают компанию провести аудит?

Как узнать подпадает ли компания под обязательный аудит или нет?

Сколько будет стоить компании непроведение обязательного аудита?

Смотрите об этом материал, подготовленный Управляющим партнером компании «РосКо» Аленой Талаш.

 

 

ГК «РосКо — Консалтинг и аудит»

ГК «РосКо — Консалтинг и аудит» образована в 2004 году. Являемся членом Московской ТПП, Палаты Налоговых консультантов, СРО «Российский союз аудиторов» и НП «Партнерство РОО».

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