Кто подлежит обязательному аудиту? Какие штрафы на его непроведение?

Очень интересно. И почему это мне Сбер никогда не блокировал доступ к операциям по карте при заме...
Да откуда противоречение? Для коммерческих организаций ст.15.11, для госсектора ст.15.15.6. Всё.С...
Ладно методы, у них опять глюк был с их программулиной, на все стадии сдачи отчетов приходят сооб...
1. Грубое нарушение требований к бухгалтерскому учету, в том числе к бухгалтерской (фи...
Ну вы все в кучу то не валите. Продажи продажами, а маркетинг маркетингом. Маркетинг у главбуха н...
Так делает сбер. Выцветение чеков относилось к сравнению с бумажными чеками. Квитанций банка не в...
Это какой банк так делает? И про выцветание чеков любопытно. Вы же их печатаете на том же принтер...
А делать работу сервисов нормальной как не хотели, так и не хотят. Главное киношку снять....
Да, иногда квитанции банка мало :(. К тому же столкнулась с тем, что при блокировке или замене ка...
Удобство в хранении. Мне нужны именно кассовые чеки, чтобы предъявлять их в дальнейшем, в т.ч. и ...
может быть для УСН и ОСНО это и требует каких-то дополнительных затрат, мне это не составляет тр...
Так вроде понятно написано. Страховщики и лотерейщики должны всегда указывать данные клиента. А о...
Пример пресс-релиза по следам уведомления о PR-сопровождении, которое само по себе не привело к н...
Это влияет на стоимость учета, а, как следствие, на цену продаваемых Вами товаров....
Про дополнительные расходы, это другая песня. Благо вычет получил. Проработав с ИБ, еще с досовск...
Уведомление о PR-сопровождении исполнительного производстваПодобные уведомления могут использоват...
А в чем конкретное удобство-то? Вам квитанции банка мало что ли? )) Вот понять не могу, чего имен...
Не защищая, но когда работал с 1С:Розницей, проблем не было, сам настраивал и штрихкодирование, и...
Можно по-русски это пересказать? Только страховщики или вообще все?...
а мне нравятся эти кассы, очень удобно вести контроль. Жалею, что ждал 01.07.18, а не поставил ра...
Нет, в магазинах, которые я посещаю лично, я мэйл не называю. А вот когда делаю покупки в интерне...
Эммм... Вы в магазине называете емейл и вам шлют чеки на почту? В этом для вас удобство?...
Ретроконверсию еще в 2003-2004 сдавали. Только толку от этого... При назначении пенсии весь стаж,...
Вообще-то данные есть и большинство их видит в своем личном кабинете. Хотя косяков много, да. Был...
Многим горе-руководителям вообще не надо бизнесом заниматься, а идти работать на более умного дяд...
Вклад делаете основным расчетным счетом по ИП и никто его не заблокирует и не спишет. С него при ...
Все воют онлайн-касса, какой ужас... а те кто давно поставил, только в плюсе и намного.. Совковое...
Ну давайте почитаем вслух и вместе :) Вот что будет в ст.15.11 1. Грубое нарушение требований к б...
по этим периодам работодатели подавали форму СЗВ-КЭтих данных у них тоже нет - на днях знако...
Если пенсию отодвинут за пределы средней человеческой жизни, то никто не доживёт....
Потом возникает некая списительная договоренность.видимо, опечатка....
Смотрите: в Израиле безумные налоги, но их платят все, гигантские пошлины на авто, но пешком в ит...
А я надеюсь накопить достаточно, чтобы прекратить работать до достижения пенсионного возраста (до...