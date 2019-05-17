Кто подлежит обязательному аудиту? Какие штрафы на его непроведение?

Над.К Очень интересно. И почему это мне Сбер никогда не блокировал доступ к операциям по карте при заме... Полгода-год и многие решат закрывать бизнес. Почему?

Сергей Орешков Ладно методы, у них опять глюк был с их программулиной, на все стадии сдачи отчетов приходят сооб... Фильм от «Главбуха»: 1400 дизлайков и куча восторгов одновременно

Вилен Гарбузов Ну вы все в кучу то не валите. Продажи продажами, а маркетинг маркетингом. Маркетинг у главбуха н... Фильм от «Главбуха»: 1400 дизлайков и куча восторгов одновременно

Lenochka05 Так делает сбер. Выцветение чеков относилось к сравнению с бумажными чеками. Квитанций банка не в... Полгода-год и многие решат закрывать бизнес. Почему?

Над.К Это какой банк так делает? И про выцветание чеков любопытно. Вы же их печатаете на том же принтер... Полгода-год и многие решат закрывать бизнес. Почему?

Сергей Орешков А делать работу сервисов нормальной как не хотели, так и не хотят. Главное киношку снять.... Фильм от «Главбуха»: 1400 дизлайков и куча восторгов одновременно

Lenochka05 Да, иногда квитанции банка мало :(. К тому же столкнулась с тем, что при блокировке или замене ка... Полгода-год и многие решат закрывать бизнес. Почему?

Lenochka05 Удобство в хранении. Мне нужны именно кассовые чеки, чтобы предъявлять их в дальнейшем, в т.ч. и ... Полгода-год и многие решат закрывать бизнес. Почему?

Oleg_Preobrazhenskii может быть для УСН и ОСНО это и требует каких-то дополнительных затрат, мне это не составляет тр... Полгода-год и многие решат закрывать бизнес. Почему?

Над.К Так вроде понятно написано. Страховщики и лотерейщики должны всегда указывать данные клиента. А о... С 1 июля в кассовых чеках должны быть новые реквизиты

Дмитрий Жданухин Пример пресс-релиза по следам уведомления о PR-сопровождении, которое само по себе не привело к н... Как заставить судебных приставов вернуть ваши деньги

Над.К А в чем конкретное удобство-то? Вам квитанции банка мало что ли? )) Вот понять не могу, чего имен... Полгода-год и многие решат закрывать бизнес. Почему?

Rolen Не защищая, но когда работал с 1С:Розницей, проблем не было, сам настраивал и штрихкодирование, и... Полгода-год и многие решат закрывать бизнес. Почему?

Oleg_Preobrazhenskii а мне нравятся эти кассы, очень удобно вести контроль. Жалею, что ждал 01.07.18, а не поставил ра... Полгода-год и многие решат закрывать бизнес. Почему?

Lenochka05 Нет, в магазинах, которые я посещаю лично, я мэйл не называю. А вот когда делаю покупки в интерне... Полгода-год и многие решат закрывать бизнес. Почему?

Над.К Эммм... Вы в магазине называете емейл и вам шлют чеки на почту? В этом для вас удобство?... Полгода-год и многие решат закрывать бизнес. Почему?

Lenochka05 Многим горе-руководителям вообще не надо бизнесом заниматься, а идти работать на более умного дяд... Полгода-год и многие решат закрывать бизнес. Почему?

titova-tlt Вклад делаете основным расчетным счетом по ИП и никто его не заблокирует и не спишет. С него при ... Предприниматели, опасайтесь налоговых блокировок по своим личным картам!

titova-tlt Все воют онлайн-касса, какой ужас... а те кто давно поставил, только в плюсе и намного.. Совковое... Полгода-год и многие решат закрывать бизнес. Почему?

Над.К Ну давайте почитаем вслух и вместе :) Вот что будет в ст.15.11 1. Грубое нарушение требований к б... Госдума приняла закон о штрафах за искажение бухгалтерской отчётности в госсекторе

ale96433132 Если пенсию отодвинут за пределы средней человеческой жизни, то никто не доживёт.... Пенсионный возраст поднимут еще раз?

Лора Маслова Смотрите: в Израиле безумные налоги, но их платят все, гигантские пошлины на авто, но пешком в ит... Полгода-год и многие решат закрывать бизнес. Почему?