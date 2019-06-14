Что делать, если ваш счет заблокировали?

очепятка вкралась "внучек и дочу" разумеется. Убью корректора Mac Book-а)))...
Надо быть на каком-то не нормальном "старте" чтобы вместо коробки базовой конфигурации ломиться к...
#талатна Деньги всегда надо держать в деньгах. Иногда покупать то, что подешевело. И продавать то...
зачем "граф Монте-Кристо"? Не смешно))) Вопрос философский: для урождённого хабаровчанина Родина ...
дом - это гардероб, как один мой друг-еврей говорит, который не хочет себе репатриацию оформлять ...
А что вы думаете, если ИП без работников будет заниматься реализацией продукции, которая &n...
А я вот что-то не поняла, про Подписку на ИТС ПРОФ на год. Если ты работаешь в облаке, то за ИТС ...
долги бывают разные)) а Вы не отдавайте) смотрите что творится! ...
ну если Вам СТОЛЬКО нужно для дачи, это уже не дача а фазЭнда)))...
ну и? вспомним причины последнего кризиса?
Вы поняли что определили свой сегмент? Те кто "на старте", потому что тем кто уже прошел старт ра...
ребят, вы совсем не о том. Вам надо надёжно? Лицензия стОит не больших денег и её надо покупать. ...
а вдруг)))) а почему нет? У меня свой сервер уже 12лет, меня он более чем устраивает, я искренне ...
Вы так рассуждаете, как будто облако это у Бога, реально на облаках! Это тоже железо и поверьте э...
Спасибо, прочитала с удовольствием!
В любом случае, задачу мы приняли. В ближайшие дни исправим. Спасибо за отзыв!...
Схема с условным бензином: ТД ОСН должен показать прибыль ( к зачету он может принять не более 88...
Как она ни пыталась, она не могла найти тут ни тени смысла, хотя все слова были ей совершенно пон...
Действительно, кэшбэки удобнее намного сберовских "спасибо" (и больше!). Всю жизнь была "на сбер...
Еще раз:Ну, а это уже могу прямо назвать простым враньем, ибо сам наблюдал как строго после 12 но...
О, нет. Нет, даже не догадывалась, что тут ручной труд требуется. :)...
Да. Я что-то не так делаю. Все темы прокликала и вот так выглядят уведомления...
Вы пробовали кликнуть сюда?
Они точно не отмечаются:(
Спасибо за статью! Очень испугало меня в том смысле, что будет не просто сбой, а что-то страшное...
Они точно отмечаются прочитанными, если кликнуть на зелёный кружок. А при переходе на страницу пр...
Если это единственная проблема, то хорошо )Попробуем сегодня разобраться.Спасибо за обратную связ...
Никакой платы за загрузку обработок нет. Вас обманула обслуживающая организация. Они должны были ...
Вообще-то бекапы надо хранить в надежном месте, куда точно чай не прольется, и где некому делать ...
Вы сейчас серьезно?И сколько доработок прошло ваш аудит? В России десятки тысяч организаций, и де...
да уж...и резервные копии тоже нужно где-то хранить... Сомневаюсь, что Вы можете организовать тер...
Копии делаются на комп , а если одно неловкое движение или пролитый чай , то не помогут ваше резе...
В таблице собраны расходы клиента, чтобы начать работать в программе. Да, вы можете брать не серв...
Вы говорите как конкурент )