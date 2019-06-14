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ГК «РосКо — Консалтинг и аудит»

Что делать, если ваш счет заблокировали?

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Как показывает практика, в последнее время участились ситуации, когда банк по собственной инициативе блокирует счет компании. Нередко блокирует счет компании и налоговая инспекция. В компании «РосКо» накоплен обширный опыт оперативного реагирования на подобные ситуации. Наши услуги по разблокировке счета в случае блокировки налоговой позволяют возобновить полноценную работу в кратчайшие сроки.

Смотрите об этом материал, подготовленный Управляющим партнером компании "РосКо - Консалтинг и аудит" Алена Талаш.

ГК «РосКо — Консалтинг и аудит»

ГК «РосКо — Консалтинг и аудит» образована в 2004 году. Являемся членом Московской ТПП, Палаты Налоговых консультантов, СРО «Российский союз аудиторов» и НП «Партнерство РОО».

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