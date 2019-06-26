Увеличение уставного капитала ООО

ООО — одна из наиболее гибких форм бизнеса, так как для него доступны различные виды внутренних изменений.
По тем или иным причинам у общества может возникнуть потребность в увеличении уставного капитала. Это считается одним из способов наращивания собственных оборотных средств, что прежде всего, приводит к увеличению финансовой независимости компании.
Причины увеличения уставного капитала?
Способы увеличения уставного капитала ООО?
Порядок государственной регистрации внесенных изменений.
Смотрите об этом материал, подготовленный юристом компании "РосКо - Консалтинг и аудит" Кириллом Богоявленским.