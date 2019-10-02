Дресс код. Одежда для офиса. Модные советы рекрутера

Боевая раскраска или умеренная элегантность?
Дресс-код подобен системе распознавания «свой-чужой».
Адвокат, одетый в джинсы и футболку или адвокат, одетый в деловой, костюм?
Кто скорее «зацепит» клиента, расположит его к себе?
Ответы на эти вопросы смотрите в материале, подготовленном ведущим менеджером по подбору персонала «РосКо — Консалтинг и аудит» Ольгой Мукусий.
Также в нашей видео-консультации вы узнаете:
1. Каковы плюсы и минусы внедрения дресс-кода?
2. Над чем стоит задуматься работодателю?
3. Офисный стиль для дам.
4. Дресс-код для джентельменов.