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ГК «РосКо — Консалтинг и аудит»

Дресс код. Одежда для офиса. Модные советы рекрутера

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Боевая раскраска или умеренная элегантность?

Дресс-код подобен системе распознавания «свой-чужой».

Адвокат, одетый в джинсы и футболку или адвокат, одетый в деловой, костюм?

Кто скорее «зацепит» клиента, расположит его к себе?

Ответы на эти вопросы смотрите в материале, подготовленном ведущим менеджером по подбору персонала «РосКо — Консалтинг и аудит» Ольгой Мукусий.

Также в нашей видео-консультации вы узнаете:

1. Каковы плюсы и минусы внедрения дресс-кода?

2. Над чем стоит задуматься работодателю?

3. Офисный стиль для дам.

4. Дресс-код для джентельменов.

 

 