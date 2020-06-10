Крупная сделка: продажа, покупка активов

На практике могут возникнуть случаи, когда имущество с мизерной балансовой стоимостью (либо нулевой — в отношении полностью самортизированного имущества) отчуждается компанией без получения соответствующего одобрения.

При этом сам по себе актив, имея низкую балансовую стоимость, по сути, является дорогостоящим.

Как законодательство защищает от таких случаев собственников бизнеса? Что является крупной сделкой и как ее оформить? Именно об этом речь пойдет в нашем видео.

Материал подготовлен Управляющим партнером компании «РосКо — Консалтинг и аудит» Аленой Талаш.