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ГК «РосКо — Консалтинг и аудит»

Документы, необходимые при ликвидации представительства, филиала

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От решения о ликвидации представительства (филиала) иностранной компании до официального закрытия обычно проходит достаточно большое количество времени. Целые месяцы занимает выполнение всех необходимых процедур: подготовка пакета документов, посещение учреждений и стояние в очередях.

Столь длительный процесс связан ещё и с тем, что не каждый человек подкован в подобных вопросах.

1. Какая служба осуществляет закрытие представительства (филиала)?

2. Какие документы нужны при ликвидации?

На эти и многие другие вопросы подробно ответил в нашем новом видео юрист компании «РосКо — Консалтинг и аудит» Кирилл Тен.

 

Пост написан компанией
Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
ГК «РосКо — Консалтинг и аудит»
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