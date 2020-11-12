Документы, необходимые при ликвидации представительства, филиала

От решения о ликвидации представительства (филиала) иностранной компании до официального закрытия обычно проходит достаточно большое количество времени. Целые месяцы занимает выполнение всех необходимых процедур: подготовка пакета документов, посещение учреждений и стояние в очередях.

Столь длительный процесс связан ещё и с тем, что не каждый человек подкован в подобных вопросах.

1. Какая служба осуществляет закрытие представительства (филиала)?

2. Какие документы нужны при ликвидации?

На эти и многие другие вопросы подробно ответил в нашем новом видео юрист компании «РосКо — Консалтинг и аудит» Кирилл Тен.