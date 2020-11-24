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ГК «РосКо — Консалтинг и аудит»
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Встречное исковое заявление в арбитражный суд

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Согласно статье 132 Арбитражного процессуального кодекса, ответчик может выступить со встречными претензиями в любой момент. Главное — поспеть с этим до вынесения решения арбитражем 1-й инстанции.

При этом важно чётко понимать, что такое встречное исковое заявление, и как использовать этот инструмент в арбитражном процессе. Ведь для того, чтобы суд принял встречное требование, необходимо выполнить всего три условия.

Подробнее об этих условиях и о теме встречного искового заявления в целом расскажет в данном видео ведущий юрисконсульт «РосКо — Консалтинг и аудит» Елена Потураева.

 

Пост написан компанией
Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
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