Встречное исковое заявление в арбитражный суд

Согласно статье 132 Арбитражного процессуального кодекса, ответчик может выступить со встречными претензиями в любой момент. Главное — поспеть с этим до вынесения решения арбитражем 1-й инстанции.

При этом важно чётко понимать, что такое встречное исковое заявление, и как использовать этот инструмент в арбитражном процессе. Ведь для того, чтобы суд принял встречное требование, необходимо выполнить всего три условия.

Подробнее об этих условиях и о теме встречного искового заявления в целом расскажет в данном видео ведущий юрисконсульт «РосКо — Консалтинг и аудит» Елена Потураева.