Судьба крестьянского (фермерского) хозяйства в России

В каждый конкретный момент истории новейшего времени все хозяйствующие субъекты имели конкретно-определённый правовой статус. Заколдованными или засекреченными оставались крестьянские (фермерские) хозяйства. Если кому-то эти слова покажутся ироничными или совсем смешными, то этот человек никогда не вникал в суть правового статуса данного образования.

Краткий экскурс в историю (примечательно, что речь пойдёт лишь о ранее принятых актах, но действующих и сегодня) позволит увидеть суть вопроса.

П. 1 ст. 1 Закона РСФСР от 22 ноября 1990 г. № 348-1 «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» определил крестьянское (фермерское) хозяйство в качестве самостоятельного хозяйствующего субъекта с правами юридического лица, который на основе использования отдельным гражданином, семьей или группой граждан находящейся в их собственности или арендованной ими земли и имущества осуществляет производство, переработку и реализацию сельскохозяйственной продукции.

Следующая редакция данной нормы несколько изменила дефиницию, но с неизменной сутью крестьянского (фермерского) хозяйства как самостоятельного хозяйствующего субъекта с правами юридического лица, представленного отдельным гражданином, семьей или группой лиц, осуществляющим производство, переработку и реализацию сельскохозяйственной продукции на основе использования имущества и находящихся в их пользовании, в том числе в аренде, в пожизненном наследуемом владении или в собственности земельных участков. Так определялось рассматриваемое хозяйство до 17 июня 2003 года.

В обоих редакциях речь идёт о самостоятельном хозяйствующем субъекте, то есть, отличном от его субстрата, обособленном в обороте. Представим себе самый простой вариант, вытекающий из понятия, предложенного законодателем: отдельным гражданином представлен самостоятельный (другой, независимый от того же гражданина) хозяйствующий субъект, с правами юридического лица. Такое понятие, предложенное законодателем в 1990 году, можно понять, так как настоящими юридическими лицами признавались лишь социалистические предприятия, учреждения, организации и активно создаваемые кооперативы.

За это время чёткое понятие юридического лица было предложено рядом актов, последним из которых явился Гражданский кодекс РФ, Часть первая (п. 1 ст. 48). Теперь, с 8 декабря 1994 г. (дата вступления в силу главы 4 Кодекса) не имел права на жизнь фразеологизм «с правами юридического лица», так как лица могли быть юридическими и физическими. И при кодификации законодатель не нашёл должного места крестьянскому (фермерскому) хозяйству.

Получилось, что основными нормами о хозяйстве стали правила об имуществе, принадлежащем его членам по общему правилу на праве общей совместной собственности (ст. 257 — 259 ГК РФ). Напротив, служебную роль заняли нормы о правовом статусе хозяйства. В частности, п. 2 ст. 23 ГК РФ предусмотрел, что с момента регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства его глава признаётся индивидуальным предпринимателем. Хорошо, хоть о правах юридического лица более не упоминается. Но члены хозяйства, как и само хозяйство, чёткий правовой статус не обрели.

Соответственно, с начала 1995 года крестьянские (фермерские) хозяйства стали регистрироваться в новом статусе. Ранее зарегистрированным хозяйствам было предоставлено право приведения правового статуса в соответствие с новыми нормами. Какие-либо сроки не были установлены.

Стало понятно лишь одно: вновь создаваемые хозяйства — некое договорное объединение, порождающее по общему правилу право общей совместной собственности на имущество (как супруги), регистрируемое в качестве хозяйства, а его главе автоматически присваивается статус индивидуального предпринимателя.

Позднее в Постановлении Правительства РФ от 16 октября 2003 г. № 630 будет изложено обратное требование, но абсолютно логичное: государственная регистрация крестьянских (фермерских) хозяйств осуществляется в порядке, установленном для государственной регистрации физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей. Таким образом, никакой регистрации хозяйства нет, это простая регистрация индивидуального предпринимателя, с выдачей особого свидетельства, где есть слова «глава крестьянского (фермерского) хозяйства», а глава с членами заключает договор.

17 июня 2003 года вступил в силу новый Федеральный закон от 11 июня 2003 г. № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве», который признал утратившим силу прежний Закон РСФСР «О крестьянском (фермерском) хозяйстве».

Новый Закон определил крестьянское (фермерское) хозяйство как объединение граждан, связанных родством и (или) свойством, имеющих в общей собственности имущество и совместно осуществляющих производственную и иную хозяйственную деятельность (производство, переработку, хранение, транспортировку и реализацию сельскохозяйственной продукции), основанную на их личном участии. Далее, на основании положений ГК РФ, уточняется: фермерское хозяйство осуществляет предпринимательскую деятельность без образования юридического лица. И снова «хозяйство», но без образования организации.

Пожалуй, пришло время окончить период существования совершенно разнородных по правовой природе крестьянских (фермерских) хозяйств. Для этого в п. 3 ст. 23 ФЗ от 11 июня 2003 г. № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» предусмотрели, что крестьянские (фермерские) хозяйства, которые созданы как юридические лица в соответствии с Законом РСФСР от 22 ноября 1990 г. № 348-1 «О крестьянском (фермерском) хозяйстве», вправе сохранить статус юридического лица на период до 1 января 2010 года. Но на такие крестьянские (фермерские) хозяйства нормы нового законодательства по общему правилу уже распространялись с 2003 года.

Достичь поставленной цели до указанного срока не удалось. Законодатель вынужден был продлить данный срок до 1 января 2013 года (Федеральный закон от 30 октября 2009 г. № 239-ФЗ). В период 2010 — 2012 годов осуществлялась наиболее активная работа по совершенствованию гражданского законодательства России. Конечно, эта деятельность не могла обойти стороной статус крестьянского (фермерского) хозяйства.

Неизбежное

30 декабря 2012 года Президентом РФ подписан Федеральный закон № 302-ФЗ «О внесении изменений в главы 1, 2, 3 и 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации». Именно в нём решена судьба рассматриваемого нами правового статуса крестьянского (фермерского) хозяйства. Теперь законодатель нашёл место рассматриваемым хозяйствам в числе юридических лиц — коммерческих организаций. Более того, Кодекс обогатился статьёй 86.1 в параграфе 2 главы 4 «Хозяйственные товарищества и общества», заняв промежуточное положение между ними.

Соответственно, с 1 марта 2013 года утратил силу пункт 2 ст. 23 ГК РФ, в соответствии с которым глава крестьянского (фермерского) хозяйства, осуществляющего деятельность без образования юридического лица, признаётся предпринимателем с момента государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства.

Такой подход кардинально отличается от концепции, лежащей в основе Федерального закона от 11 июня 2003 г. № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве», который довольно успешно работал в практике почти 10 лет. Учитывая последний фактор, законодатель пришёл к парадоксальному выводу. В частности, статья 23 ГК РФ дополнена пунктом 5, признающим основные в настоящее время крестьянские (фермерские) хозяйства — как договорные объединения граждан.

Новая норма закрепляет право граждан заниматься производственной или иной хозяйственной деятельностью в области сельского хозяйства без образования юридического лица на основе соглашения о создании крестьянского (фермерского) хозяйства, заключенного в соответствии с законом о крестьянском (фермерском) хозяйстве. Главой такого хозяйства может быть гражданин, зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя.

Предыдущий абзац предрешает ответ на вопрос о правовой судьбе крестьянских (фермерских) хозяйств, зарегистрированных посредством регистрации главы хозяйства как индивидуального предпринимателя: они продолжают существовать в своём статусе.

Кроме того, почти в такой форме допускается и создание К(Ф)Х — как договорного объединения граждан на основании п. 5 ст. 23 ГК РФ и продолжающего действие Федерального закона от 11 июня 2003 г. № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве». Правовой основой деятельности таких хозяйств будет договор — соглашение о создании крестьянского (фермерского) хозяйства, заключенное в соответствии с законом о крестьянском (фермерском) хозяйстве. А главой такого хозяйства может стать гражданин, имеющий статус индивидуального предпринимателя.

Теперь законодатель позволил подвести черту: такое «договорное хозяйство» является первичной формой крестьянского (фермерского) хозяйства. Эта форма может остаться незыблемой, а может стать базой для создания крестьянского (фермерского) хозяйства как юридического лица. Правомерен и обратный вывод: нельзя создать крестьянское (фермерское) хозяйство как юридическое лицо, минуя первичную (договорную) форму.

Итак, любое действующее крестьянское (фермерское) хозяйство, не являющееся юридическим лицом, с 1 марта 2013 года могло быть облечено в форму юридического лица по решению его участников.

Такое юридическое лицо определено законодателем как добровольное объединение граждан на основе членства для совместной производственной или иной хозяйственной деятельности в области сельского хозяйства, основанной на их личном участии и объединении членами крестьянского (фермерского) хозяйства имущественных вкладов. Законодатель в очередной раз осторожно отнёсся к правовой природе рассматриваемых хозяйств, расположив нормы о них между хозяйственными товариществами и хозяйственными обществами, имеющими значительные отличия.

Юридические лица названной группы являются собственниками внесённого его членами имущества. Какие-либо особенности для крестьянских (фермерских) хозяйств не устанавливаются.

Примечательно, что гражданин может участвовать одновременно в нескольких хозяйствах первого уровня (договорных); а в юридическом лице — только в одном, что аналогично требованию лишь к полным товарищам во всех хозяйственных товариществах, с тем лишь отличием, что к члену К(Ф)Х не предъявляется требование наличия статуса индивидуального предпринимателя. Последнее не позволяет квалифицировать хозяйство как товарищество. Видимо, действительно, законодатель включил промежуточную (между обществами и товариществами) модель коммерческой организации. А ответственность строится как в хозяйственных товариществах: отвечает по обязательствам само хозяйство, а субсидиарную ответственность (без указания на возможность её ограничения как в обществах с дополнительной ответственностью) по обязательствам хозяйства несут его члены.

В «статусных» нормах статьи 86.1 ГК РФ законодатель решил учесть максимум особенностей крестьянского (фермерского) хозяйства, предусмотрев, что при обращении взыскания кредиторов хозяйства на находящийся в собственности последнего земельный участок, участок подлежит продаже с публичных торгов в пользу лица, которое в соответствии с законом вправе продолжать использование земельного участка по целевому назначению.

Иные особенности правового положения крестьянского (фермерского) хозяйства, созданного в качестве юридического лица, определяются федеральным законом. Полагаю, что плодить количественно законы о крестьянском (фермерском) хозяйстве нет смысла, а более детальные правила составили комплекс изменений в ФЗ от 11 июня 2003 г. № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве», где одновременно есть нормы как о договорных хозяйствах первого уровня, так и о юридических лицах.

Правовая судьба ранее созданных крестьянских (фермерских) хозяйств — юридических лиц

Остался лишь один вопрос — о судьбе крестьянских (фермерских) хозяйств, созданных ранее и действующих в виде юридических лиц. Напомню, что они должны были привести свой статус в соответствие с ФЗ от 11 июня 2003 г. № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» сначала до 1 января 2010 года, затем — до 1 января 2013 г.

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2012 г. № 263-ФЗ «О внесении изменения в статью 23 Федерального закона „О крестьянском (фермерском) хозяйстве“» названный в предыдущем абзаце срок был продлён до 1 января 2021 г.

Через неделю после принятия этого Закона принимается Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. № 302-ФЗ «О внесении изменений в главы 1, 2, 3 и 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», в соответствии с которым новые правила подлежат применению к ранее созданным К(Ф)Х — юридическим лицам и их последующая перерегистрация не требуется.