Онлайн-заседания в суде останутся и после пандемии. Идентифицировать будут через Госуслуги

Постфактум легализация и благословение на будущее онлайн-заседаний суда. К чему это приведет?

По законам военного времени

Время борьбы с COVID-19 показало возможность использования экстраординарных методов (как совокупности способов и средств) участия в судебных заседаниях. Да, помимо использования уже традиционной системы видео-конференцсвязи (ВКС), все вкусили возможности участия в судебных заседаниях посредством веб-конференций.

В чём отличия?

Отличия между ВКС и веб-конференциями состоят в том, что использование системы ВКС осуществляется в рамках процессуальной формы и в суде; веб-конференция почти не предъявляет каких-либо требований. ВКС можно использовать далеко не всегда. Например, автору данных строк необходимо было провести заседание посредством ВКС прямо в день, когда юридическое сообщество страны узнало о первых ковидных ограничениях в судах.

Было это 18 марта 2020 г. Тогда единственной возможностью удалённого участия в судебном заседании было использование системы ВКС. Дело рассматривал Арбитражный суд Ивановской области, в котором оспорил лицензионный договор лицензиат и потребовал применить к договору нормы о коммерческой концессии (франчайзинге). Прямого транспортного сообщения Краснодар — Иваново нет. Поэтому мы ходатайствовали о проведении заседания арбитражного суда с использованием системы ВКС. Для этого ходатайство направляется в рассматривающий дело суд, то есть, в г. Иваново.

После этого Арбитражный суд Ивановской области проверяет у себя техническую возможность проведения заседания по ВКС в назначенное время; а затем запрашивает аналогичные сведения в Арбитражном суде Краснодарского края. Дело в том, что в каждом арбитражном суде оборудован один, иногда два зала, оборудованных системой ВКС. Но в удовлетворении ходатайства суд отказал, так как их арбитражный суд начинает работу в 8.30, заседание назначено на 13.30, а в кубанском арбитражном суде в это время обеденный перерыв.

Пришлось добираться в Иваново. Рассмотрение дела не закончилось, поэтому время последующих заседаний определялось с учётом необходимости достижения «темпорального консенсуса». То есть, важно было попасть в рабочее для обоих арбитражных судов время.

А в назначенное время ответственный помощник находит выделенный канал связи для видеосвязи требуемых арбитражных судов. В нашем случае в Иваново в зале находились судья, помощник, представитель истца. А в зале ВКС в Краснодаре был представитель ответчика, секретарь и дежурный судья, который проверяет у участников процесса «по эту сторону» полномочия и наличие образования юридического или адвокатского удостоверения. После этого судья с нашей стороны удаляется и заседание проходит в обычном режиме, если не учитывать удалённость.

То ли дело веб-конференции. Для участия в них не нужно являться не только в тот же суд, но и вообще в суд. Можно участвовать из офиса, кафе, с пляжа, да откуда угодно. При этом важно лишь, чтобы видимая на экране часть участника процесса выглядела прилично.

Вставать при этом не требуется, поэтому никакого интереса и требований к нижней части нет. Ну, об этом много роликов вы видели в образовательной среде, например. Так вот, в судах происходит то же самое.

Здесь обычно у всех непосвящённых возникает вопрос: а как суд проверяет личность участника процесса? Конечно, абсолютной уверенности быть не может, но суд проводит идентификацию личности каждого участника процесса путём связи системы веб-конференции с ЕГИАС «Госуслуги», в которой должен быть авторизован соответствующий участник процесса. Конечно, не исключены подлоги, но это неизбежный пока риск. Он будет уменьшаться по мере внедрения систем биометрии для идентификации. Сегодня её возможности практически безграничны.

И здесь при рассмотрении споров арбитражными судами используется система, в котором можно заранее протестировать возможность участия с использованием конкретного «гаджета». Иногда и это не помогает. Так, в июле прошлого года я протестировал ноутбук, всё работало, началось заседание и в один момент исчезла моя картинка — изображение с моей камеры не поступало, а звук работал. Шло заседание Второго арбитражного апелляционного суда, находящегося в г. Кирове. Судьи отказались принимать моё аудио-участие и предложили два варианта: либо они пишут о моей неявке в заседание (что противоречит всем принципам моей работы), либо объявляют на 10 минут перерыв и дают мне возможность установить программу (я её не называю, так как её меняли раз, а могут и ещё не раз поменять) на смартфоне и «войти в судебное заседание». Всё было сделано, процесс длился после этого перерыва более полутора часов и справедливость восторжествовала. Битва была настолько накалённой, что я усомнился в возможности положительного результата без личного участия.

Для справки: первое дело посредством веб-конференции рассмотрела судебная коллегия по административным делам Верховного Суда РФ, наладив «видеомост» с судом общей юрисдикции города Первоуральска Свердловской области посредством видеозвонка в WhatsApp.

Хорошо ли это?

Итак, использование ВКС позволяет сохранить все атрибуты сегодня такого малоизвестного, а частично и уничтоженного понятие «процессуальная форма». Именно её соблюдение должно способствовать тому идеальному состоянию, упорядоченным действиям и результату, которые в совокупности принято именовать «правосудием». И, казалось бы, законы военного времени продиктовали необходимость обращения к судебным заседаниям посредством веб-конференций. Уходит война с COVID-19, а с нею и такие грубые суррогаты судебных заседаний уйдут.

Да, мы научились отступать от процессуальной формы, но это стоило бы забыть как страшный сон. Нет, теперь этот сон будет нашей явью надолго, а может и навсегда.

Минюст России разработал законопроект о внесении изменений в ГПК РФ, АПК РФ и КАС РФ, предусматривающий легализацию проведения судебных заседаний посредством проверенных 2020-м годом веб-конференций. Теперь уже на законодательном уровне предполагается закрепление такой возможности с аутентификацией участника процесса посредством входа в ЕГИАС «Госуслуги». В системе Консультант Плюс законопроект значится как внесённый в парламент Правительством России.

Пусть же это будет ошибкой, а опыт останется лишь «на запасном пути»...