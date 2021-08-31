Программист, менеджер, бухгалтер. Ищем специалистов в «Клерк»

Всем привет, мы краснодарская команда и мы делаем Клерк. И нам очень нужны сотрудники в прекрасный офис в центре Краснодара. Нам нужны менеджеры по продажам, фронт и бек - программисты, нам нужен РОП.

Объемы задач заставляют нас постоянно расти и у нас открыты вакансии. Вот они на Хедхантере:

Frontend-разработчик з/п не указана

Менеджер отдела продаж (без поиска клиентов) от 35 000 до 45 000 руб.

Менеджер по продажам услуг (входящие заявки клиентов) от 35 000 руб.

Бухгалтер до 30 000 руб.

Заместитель главного бухгалтера от 40 000 руб.

PHP-разработчик з/п не указана

Руководитель отдела продаж з/п не указана

Менеджер по продажам (удаленно) от 25 000 до 40 000 руб.

Менеджер по работе с клиентами B2B от 40 000 до 70 000 руб.

Посмотрите сколько у нас пустых мест. Нам нужны менеджеры по продажам, фронт и бек - программисты, нам нужен РОП.

Информация для тех, кто не знает что такое Клерк:

«Клерк.ру» — компания, которая уже 20 лет облегчает жизнь бухгалтерам, предпринимателям во всех регионах России. Мы решаем задачи в двух больших сферах: B2B и B2C. Компаниям даем инструменты для продвижения, приводим клиентов, формируем подробную и понятную статистику. А для бухгалтера создаем крутой контент и сервисы, которые помогают ему в работе. Мы работаем с 2000 года и являемся крупнейшим сайтом для бухгалтеров. Мы успешны в каждом из трех бизнес-направлений нашей деятельности: Онлайн-издание «Клерк» Самый популярный сайт для бухгалтеров в России. Вся редакция расположена в Москве. Мы бесплатно публикуем статьи, которые освещают изменения законодательства РФ. Мы пишет простым языком и показываем, как эти знания применять на практике. За это пользуемся вниманием пяти миллионов бухгалтеров. Платформа «Клерк 365» Образовательная платформа, на которой мы выпускаем онлайн-образование: курсы и вебинары. Каждый год наша аудитория повышает свою квалификацию и постоянно осваивает новые навыки. В решение этих задач и помогает ЦОК. «Клерк для бизнеса» Помогаем компаниям найти новых клиентов, увеличить узнаваемость бренда и повысить репутацию.

Посмотрите сколько у нас пустых мест.

Приходите к нам.

Вот ссылочка https://krasnodar.hh.ru/employer/175910

Пишите на почту hr@klerk.ru или тут в комментариях и мы с вами свяжемся.