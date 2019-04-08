Сколько налогов мы платим каждый день

Детская наивность! Кому?Первоклассник, понимаете, вы своими неинформативными, но беспросветными в...
во-первых тянет на уголовкуну, я бы выбрала поставить печати, если бы была возможность. Уголовку ...
А то вычет 1400 это просто смешно, аж 182 руб. экономии в месяцКстати, больше половины из 182 руб...
Один раз я заставила вернуть незаконно списанные со счета 200 руб. и еще 1 руб 50 коп сверху . ...
Да не надо переводить постоянно стрелки. А вот поясное время вернуть необходимо. Но это один раз ...
Почему вы в суд не подаете?
Российских операторов беспокоит вероятное обострение конкуренции и последующее за ним с...
Вместо маткапитала на первого ребенка уж лучше бы сделали нормальный вычет на каждого ребенка тыс...
Да причем здесь закон, на деньгах ломаются любые отношения, даже, казалось бы,самые незыблемые, и...
У налоговой теперь база ЗАГС. Они её операторыНалогоплательщикам это не поможет. Они заставляют п...
Для развития нации нужен коэффициент рождаемости 2.1 (на пару), что собственно материнский капита...
По-хорошему, если уж "им" так нужны наши дети, надо предусмотреть выплаты на каждого ребёнка в но...
Дело еще не закончилось. Окончательного решения нет. Гл.бух подалала аппеляцию, наблюдаем чем зак...
Зато с органов будет спросить совершенно нечего. Их взаимодействие при передаче полномочий вполне...
Я думаю, что они поняли одну простую вещь - при средней цене за сутки проживания в Крыму от 300 ...
Короче, все квитанции к пко и корешки к авансовым отчётам хранить надо. Да и то, на них нет подпи...
Дааа, дожили, сколько налички через мои руки в 2000-е прошло, не сосчитать, что надо было приходн...
У налоговой теперь база ЗАГС. Они её операторы
А как узнать, знают ли в ИФНС о многодетности семьи или нет?...
Вот да, сидят мальчики-девочки и беспомощно лепечут "мы не знаем, это программа..." Если суммы не...
Это не ей. Это в личную карточку Т2 и листок учета :) а их много кто может в ходе проверки прочи...
Начальнику юридического отдела следовало бы знать правила русского языка относительно написания д...
А с Утренним все нормально?
Такое теоретически возможно, НО:во-первых тянет на уголовку,во-вторых в ситуации банкротства генд...
К сожалению в гражданско-правовых отношениях презумпция невиновности действительно не действует. ...
Т.е. презумпция невиновности уже отменена, и любого можно сажать к примеру за изнасилования, пока...
Что то на бред смахивает. Кто просит? Кого просит? Зачем просит?Это просто шлюз, а не веб портал....
Ну раз с бывшим диром в хороших отношениях - могли бы еще раз распечатать и подписать приходники,...
после перехода на какую то там новую программу в ИФНС у нас оказалось две карточки у организации,...
Это не закон, а дурдом какой то, одни если и кроме.Кстати кто подскажет что значит этот пунктУпол...
Цифровая экономика так и прет изо всех щелей у Медведа.
Только забывают упоминать в вакансиях, что требуются дармовые работники. Потому что платить вовре...
Так вот страна-то и не собственная, на самом деле, как оказывается. Ну то есть она в собственност...
26 марта заказала справку от исполнении обязанности, пришла, что задолженность есть, запросила ак...
Платим НДФЛ в день перечисления сотрудникам выплат. Приходит справка о состоянии, в ней пени. Взя...