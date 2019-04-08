Сколько налогов мы платим каждый день

«Заплати налоги и спи спокойно!» – эти слова знает каждый в нашей стране. Но далеко не каждый вдумывался, сколько денег он отдает в бюджет на самом деле. Многие свято верят, что в России самая щадящая налоговая система, и 13% НДФЛ для простого гражданина – это потолок налогообложения. А вот и нет.

Владимир Туров и программа «ПравдоРуб» подсчитали, сколько налогов платят россияне и как это отражается на экономике страны.