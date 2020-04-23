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Протоколы о нарушении режима повышенной готовности. Законность и обжалование

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Каждому нарушителя режима самоизоляции, кого зафиксирует камеры видеонаблюдения в Москве и Московской области, выпишут штраф.

Обсуждаем тему оспаривания постановлений об административных правонарушениях.

 