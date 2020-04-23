Протоколы о нарушении режима повышенной готовности. Законность и обжалование

А сейчас вышел закон, что надо подавать СЗВ-ТД не позднее дня вынесения приказа о приеме или увол...
Вот такие у нас хреновые экономисты...
Да как обычно! Сначала скажут, потом разъясняют. Типа и не ошиблись, а только вы неправильно поня...
А если кто-то и играет в пасьянс, значит работа сделана. Или суть в том, чтобы посадить человека ...
У меня два работодателя. Один "общественное питание" закрылся на время карантина. Но! Мы договор...
Опечатки в 6 месяце - там формулу не поправил. 6 мес должен быть равен 5....
Да что ж Вы так убиваетесь-то?)))Да сдуется этот ваш путинизм ещё лет через 15, как гнойный пузыр...
Челюсть об стол упала от таких новостей(((
А какая ответственность, если не зарегистрируемся и ничего не отправим, при условии что и основан...
Понятно, что статья рекламная и рекламирует свои услуги. Но поливать грязью конкурентов, это мов...
Теоретически оно есть. Практически реализовать сложно....
Хорошо работает закон о налоге с депозитов)))Любо-дорого!...
Ну вот вы и ответили. у вас есть дела, которые для вас важнее. Вы считаете внесение поправок в Ко...
у вас ссылка в новости ведет не на тот законопроект только... а так вопрос то интересный, т.к. ко...
А мне в Почта банке перестали выплатить пенсию совсем. уже второй месяц я пытаюсь получить хотя б...
Хоть одна из этих "мер поддержки", кроме штрафов, работает?...
А у меня вопрос, я видел продавали раньше духи в розлив в дозаторы, размеров губной помады. Это и...
Эти формы рассылали по эл.почте ( в нашем городе конкретно, Новосибирская область). Но не всем. К...
Может они не знают. Шоб знали. ))Вообще, речь шла о моральном праве, не о смысле. ...
А зачем говорить козлам, что они козлы? Это что-нибудь изменит?)))Что, кроме, как с козлами и пог...
Я бы с Вами согласилась в одном единственном случае, если бы у проголосовавших возникало право от...
А вдруг водолаз рядом проплывет!
Буду. Я имею моральное право сказать это любому, кто этого заслуживает, потому что это мое личное...
Статья хорошая, приятно почитать знающего человека, который в теме. "Автор, пиши еще.. -)" Конеч...
Собственную жизнь (ц)+100500А я вообще уже проголосовал!За конституцию Веры Брежневой. Т.к. она в...
Нет. вы выбираете право кого то другого решить за вас. посчитать, что вы согласны, проигнорироват...
Это именно зарплатный, разумеется, именно по заявке, именно запрошенная сумма. На развитие бизнес...
Кажется, в России ввели крепостное право.
Чеба занимался мрачным криминалом. Из самого культурного — крышевал обналы. Позже ФСБят...
Клерк, хотите я вам трушные вещи про обнал могу запилить и весь этот шлак про НДС, только думаю в...
Хм :) Интересно читать, мы также нае...народ, когда в обнале работали, сейчас все отсидели уже за...
да, это было ужасно. я помниться тоже возмутилась. Но в этот раз вроде как галочка "против" будет...
Я согласна с вами, что демократия работает лишь в маленьких коллективах. и ее идеальный вариант б...