Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики
URVISTA

Провожаем 2020: какие законы останутся в прошлом навсегда

29

В наступающем Новом 2021 году нас, как обычно, ожидает немало изменений в законодательстве, которые окажут существенное влияние на жизнь граждан и бизнеса.

Сегодня мы поговорим с вами о том, какие законы останутся в прошлом навсегда и какие придут им на смену в 2021 году.

  • льготы 2020 года будут отменены;
  • отмена сезонных льгот на проезд по железной дороге;
  • отмена ЕНВД;
  • отмена бумажных трудовых книжек для молодых специалистов;
  • отмена РВП;
  • изменения в сфере торговли;
  • отмена правил и мер, направленных на улучшение оказания медпомощи;
  • отмена трудотерапии для душевнобольных;
  • отмена рецептур для школьных и производственных столовых.

И с наступающим вас Новым Годом, друзья!

Пост написан пользователем
Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
URVISTA
Создайте свой блог, и аудитория «Клерка» о вас узнает
Создать блог