Провожаем 2020: какие законы останутся в прошлом навсегда

В наступающем Новом 2021 году нас, как обычно, ожидает немало изменений в законодательстве, которые окажут существенное влияние на жизнь граждан и бизнеса.
Сегодня мы поговорим с вами о том, какие законы останутся в прошлом навсегда и какие придут им на смену в 2021 году.
- льготы 2020 года будут отменены;
- отмена сезонных льгот на проезд по железной дороге;
- отмена ЕНВД;
- отмена бумажных трудовых книжек для молодых специалистов;
- отмена РВП;
- изменения в сфере торговли;
- отмена правил и мер, направленных на улучшение оказания медпомощи;
- отмена трудотерапии для душевнобольных;
- отмена рецептур для школьных и производственных столовых.
И с наступающим вас Новым Годом, друзья!