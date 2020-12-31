Провожаем 2020: какие законы останутся в прошлом навсегда

В наступающем Новом 2021 году нас, как обычно, ожидает немало изменений в законодательстве, которые окажут существенное влияние на жизнь граждан и бизнеса.

Сегодня мы поговорим с вами о том, какие законы останутся в прошлом навсегда и какие придут им на смену в 2021 году.

льготы 2020 года будут отменены;

отмена сезонных льгот на проезд по железной дороге;

отмена ЕНВД;

отмена бумажных трудовых книжек для молодых специалистов;

отмена РВП;

изменения в сфере торговли;

отмена правил и мер, направленных на улучшение оказания медпомощи;

отмена трудотерапии для душевнобольных;

отмена рецептур для школьных и производственных столовых.

И с наступающим вас Новым Годом, друзья!