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Проверка договоров на риски: на что нужно обратить внимание, чтобы не потерять время и деньги

Для рубрики Свой бизнес
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Вы заключаете договор поставки, аренды или комиссии – со своим самым надежным партнером по бизнесу, и пока не верите, что когда-нибудь у вас могут возникнуть с ним разногласия. Но вот уже возник конфликт, и он уже вовсю набирает обороты, а другая сторона не признает своих обязательств. Вы начинаете читать договор – а там! А там абсолютно невыгодные для вас условия.

В сегодняшнем видео мы поговорим о том, на что нужно обращать внимание в договоре, чтобы не потерять своё драгоценное время и денежные средства.

Пост написан пользователем
Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
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