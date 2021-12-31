Проверка договоров на риски: на что нужно обратить внимание, чтобы не потерять время и деньги

Вы заключаете договор поставки, аренды или комиссии – со своим самым надежным партнером по бизнесу, и пока не верите, что когда-нибудь у вас могут возникнуть с ним разногласия. Но вот уже возник конфликт, и он уже вовсю набирает обороты, а другая сторона не признает своих обязательств. Вы начинаете читать договор – а там! А там абсолютно невыгодные для вас условия.

В сегодняшнем видео мы поговорим о том, на что нужно обращать внимание в договоре, чтобы не потерять своё драгоценное время и денежные средства.