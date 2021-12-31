Ликвидация ООО в 2021 году

Многие предприниматели в конце уходящего года начинают задумываться о закрытии своего бизнеса. Причин для этого может быть множество, начиная от того, что бизнес не пошел или стал убыточным, заканчивая тем, что компания просто висит годами и не работает, а собственнику при этом приходится сдавать отчетность и вести бухгалтерию. Ведь, если бизнес не приносит никаких денег или работает в убыток, вам все равно надо отчитываться в налоговую.

В сегодняшнем видео мы поговорим о том, как же происходит процесс ликвидации ООО. Из каких этапов состоит и как дойти до самого конца.