После ликвидации ООО: документы, имущество, обязательства

В предыдущем нашем видео мы подробно рассмотрели процесс ликвидации ООО и его этапы. Убедились в том, что он не быстрый и достаточно трудоёмкий. Занимает порядка 3-х месяцев, требует собрать большое количество документов, чтобы окончательно закрыть компанию и получить долгожданное уведомление о снятии с учета.

Многие после получения такого уведомления задаются вопросом, а что делать с документами и печатью? Куда отдавать? Как распределить оставшееся имущество? И что делать с обязательствами?

В данном видео мы ответим на все вышеперечисленные вопросы!