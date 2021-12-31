Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

После ликвидации ООО: документы, имущество, обязательства

Для рубрики Ликвидация
Версия для печати

В предыдущем нашем видео мы подробно рассмотрели процесс ликвидации ООО и его этапы. Убедились в том, что он не быстрый и достаточно трудоёмкий. Занимает порядка 3-х месяцев, требует собрать большое количество документов, чтобы окончательно закрыть компанию и получить долгожданное уведомление о снятии с учета. 

Многие после получения такого уведомления задаются вопросом, а что делать с документами и печатью? Куда отдавать? Как распределить оставшееся имущество? И что делать с обязательствами?

В данном видео мы ответим на все вышеперечисленные вопросы!

 

Пост написан пользователем
Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
URVISTA
URVISTA
Создайте свой блог, выскажитесь и станьте суперзвездой «Клерка»
Создать блог

Популярные публикации
Посмотрите все статьи блога