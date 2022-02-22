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Ликвидировать ООО или бросить? Реальная ответственность собственников

Для рубрики Ликвидация
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Очень часто клиенты не хотят ликвидировать компанию добровольно, потому что такая процедура занимает много времени. При этом нужно платить зарплату бухгалтеру, оплачивать ЭЦП и услуги сервиса по отправке отчетности, а также оплачивать услуги юриста, который будет сопровождать процедуру. В такой связи, многие принимают решение просто «бросить компанию», чтобы налоговая сама ее ликвидировала.

В сегодняшнем видео мы поговорим о том, какой способ ликвидации лучше выбрать и какая ответственность ждет собственников ООО.

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Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
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URVISTA
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