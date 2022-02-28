Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Регистрация товарного знака в 2022 году: основные правила

Для рубрики Товарный знак
Версия для печати

С наступлением 2022 года поменялись законы, которые не обошли и регистрацию товарного знака.

В сегодняшнем видео мы поговорим о том, какие основные правила нужно учитывать в этом году при регистрации товарного знака в Роспатенте.

 

Пост написан пользователем
Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
URVISTA
URVISTA
Перейти в профиль
Создайте свой блог, выскажитесь и станьте суперзвездой «Клерка»
Создать блог

Популярные публикации
Посмотрите все статьи блога