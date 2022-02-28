Регистрация товарного знака в 2022 году: основные правила

С наступлением 2022 года поменялись законы, которые не обошли и регистрацию товарного знака.
В сегодняшнем видео мы поговорим о том, какие основные правила нужно учитывать в этом году при регистрации товарного знака в Роспатенте.
С наступлением 2022 года поменялись законы, которые не обошли и регистрацию товарного знака.
В сегодняшнем видео мы поговорим о том, какие основные правила нужно учитывать в этом году при регистрации товарного знака в Роспатенте.
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