Правила франшизы в 2022 году

Видеоблог URVISTA — обучающие видеоролики по различным правовым вопросам, с которыми сталкиваются бизнесмены в своей деятельности. Делимся с вами знаниями, рассматриваем конкретные примеры. Коротко, наглядно и по делу!
Что такое франшиза? В чём её особенности и условия? Как открыть и на что обращать внимание? Смотрите уже в этом видео.
Видеоблог URVISTA — обучающие видеоролики по различным правовым вопросам, с которыми сталкиваются бизнесмены в своей деятельности. Делимся с вами знаниями, рассматриваем конкретные примеры. Коротко, наглядно и по делу!