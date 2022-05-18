Свой бизнес

Правила франшизы в 2022 году

Что такое франшиза? В чём её особенности и условия? Как открыть и на что обращать внимание? Смотрите уже в этом видео.

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Видеоблог URVISTA — обучающие видеоролики по различным правовым вопросам, с которыми сталкиваются бизнесмены в своей деятельности. Делимся с вами знаниями, рассматриваем конкретные примеры. Коротко, наглядно и по делу!

 

URVISTA
URVISTA