Товарный знак

Как заполнить заявку на регистрацию товарного знака без ошибок

Хотите подать заявку на регистрацию товарного знака бесплатно, но не знаете как? Для этого Вы можете самостоятельно заполнить заявление в Роспатент.

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Мы советуем обращаться за подбором классов МКТУ к профессионалам, например, в нашу компанию. 

Но в любом случае оставляем Вам ссылку на сам классификатор МКТУ, если вы решите сделать это самостоятельно.

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URVISTA
Налог на имущество организаций

⚓ Недвижимость, которая движется: яхта облагается налогом на имущество

Несмотря на то, что моторная яхта под белым парусом вполне себе способна двигаться по волнам, она является недвижимостью, за которую надо платить налог на имущество организаций.

Повышение квалификации

Трудовые отношения

Законно ли контролировать рабочее время с помощью ПО и видеокамер

В любой компании так или иначе стремятся контролировать, на что именно работники тратят свое рабочее время. Для этого у многих введены цифровые пропуска, установлены видеокамеры, электронные пропускные системы внутри помещений. А, с переходом на удаленку на ПК сотрудников работодатели стали устанавливать специальное ПО. И это не противоречит трудовому законодательству.

Законно ли контролировать рабочее время с помощью ПО и видеокамер
Налоги, взносы, пошлины

Как бухгалтеру правильно заполнить заявление о возврате переплаты по налогу

Для возврата переплаты по налогам следует подать в свою налоговую инспекцию заявление установленной формы. В нем необходимо указать причину возврата, размер излишне уплаченной суммы и реквизиты для перечисления денежных средств. Подробные правила заполнения формы, а также бланк и образец заявления, доступные для скачивания, вы найдете в нашей статье.

Как бухгалтеру правильно заполнить заявление о возврате переплаты по налогу

Работа с госзаказчиками. Опыт бухгалтера

Я уже давно работаю в организации, которая берет госконтракты, года два уже сама готовлю сметы. Так что опыт определенный есть. Если вас пугает работа с бюджетом, то... правильно, что боитесь. Есть заказчики, с которыми уже после первого раза не хочется работать больше никогда.

Мероприятия

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Камеральные налоговые проверки

Камеральная проверка. Какие документы вправе требовать ФНС

Камеральная проверка — одна из форм налогового контроля, которая чаще всего осуществляется без участия налогоплательщика. Однако, при наличии оснований для дополнительной проверки, инспекция может запрашивать документы у компаний и предпринимателей. Расскажем, что вправе требовать ФНС, как и в какие сроки передать и что будет, если этого не сделать.

Камеральная проверка. Какие документы вправе требовать ФНС
Кредитование

Через Госуслуги можно будет заявиться на банкротство, отказаться от общения с коллекторами и оформить кредитные каникулы

Через портал госуслуг можно будет подать заявление на кредитные и ипотечные каникулы. Такую идею продвигает экспертный совет по защите прав потребителей финансовых услуг при Центробанке.

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