Как заполнить заявку на регистрацию товарного знака без ошибок

Мы советуем обращаться за подбором классов МКТУ к профессионалам, например, в нашу компанию.
Но в любом случае оставляем Вам ссылку на сам классификатор МКТУ, если вы решите сделать это самостоятельно.
Хотите подать заявку на регистрацию товарного знака бесплатно, но не знаете как? Для этого Вы можете самостоятельно заполнить заявление в Роспатент.
Мы советуем обращаться за подбором классов МКТУ к профессионалам, например, в нашу компанию.
Но в любом случае оставляем Вам ссылку на сам классификатор МКТУ, если вы решите сделать это самостоятельно.
На первый взгляд, для заказчика покупка «бумажного» НДС выглядит так, будто кто-то за деньги снимает с него ответственность за уплату налога. В большинстве случаев это не так.
Несмотря на то, что моторная яхта под белым парусом вполне себе способна двигаться по волнам, она является недвижимостью, за которую надо платить налог на имущество организаций.
В любой компании так или иначе стремятся контролировать, на что именно работники тратят свое рабочее время. Для этого у многих введены цифровые пропуска, установлены видеокамеры, электронные пропускные системы внутри помещений. А, с переходом на удаленку на ПК сотрудников работодатели стали устанавливать специальное ПО. И это не противоречит трудовому законодательству.
Для возврата переплаты по налогам следует подать в свою налоговую инспекцию заявление установленной формы. В нем необходимо указать причину возврата, размер излишне уплаченной суммы и реквизиты для перечисления денежных средств. Подробные правила заполнения формы, а также бланк и образец заявления, доступные для скачивания, вы найдете в нашей статье.
Я уже давно работаю в организации, которая берет госконтракты, года два уже сама готовлю сметы. Так что опыт определенный есть. Если вас пугает работа с бюджетом, то... правильно, что боитесь. Есть заказчики, с которыми уже после первого раза не хочется работать больше никогда.
Камеральная проверка — одна из форм налогового контроля, которая чаще всего осуществляется без участия налогоплательщика. Однако, при наличии оснований для дополнительной проверки, инспекция может запрашивать документы у компаний и предпринимателей. Расскажем, что вправе требовать ФНС, как и в какие сроки передать и что будет, если этого не сделать.
Ситуацию разбираем с экспертом.
Хотите подать заявку на регистрацию товарного знака бесплатно, но не знаете как? Для этого Вы можете самостоятельно заполнить заявление в Роспатент.
Злоумышленники «раскручивают» жертву по цепочке. Обман возник из-за большого количества отказов банков по кредитам потенциальным заемщикам.
Через портал госуслуг можно будет подать заявление на кредитные и ипотечные каникулы. Такую идею продвигает экспертный совет по защите прав потребителей финансовых услуг при Центробанке.