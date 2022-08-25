Регистрация ООО иностранным гражданином

В этом видео расскажем, какие шаги нужно предпринимать иностранцу, что бы грамотно зарегистрировать ООО в 2022 году.
На что надо обратить внимание в 2022 году.
В этом видео расскажем, какие шаги нужно предпринимать иностранцу, что бы грамотно зарегистрировать ООО в 2022 году.
Раздавать «Клерк.Премиум» лучшим блогерам начнем с 31 августа. У вас еще есть время написать в «Трибуну» интересный и полезный пост.
Загруженность арбитражных судов вынуждает бизнес искать альтернативные способы урегулирования споров с контрагентами. Так, по данным Судебного департамента ВС РФ за 2021 год, в арбитражных судах только первых инстанций было рассмотрено 1,1 млн исков по гражданским спорам и 237,3 тыс. — по административным. При этом нередко стороны не соглашаются с решениями
Если бухгалтер использует незаконные схемы — это выливается в доначисления налогов на миллионы от ФНС, уголовную или субсидиарную ответственность. Вы подставите компанию и возможно кого-то посадят. Разбираемся, как этого избежать.
Если компания ранее совершила ошибку, из-за которой завышен налог на прибыль, надо сдать уточненку. Но можно учесть эту прошлую ошибку и при подсчете налога в текущем периоде.
Налоговики имеют право вызывать в качестве свидетелей лиц, которым могут быть известны какие-либо обстоятельства, имеющие значение для проверки.
Быстрая доставка товаров в удобное для покупателей место — сильное конкурентное преимущество, которое одновременно с этим является болью для ритейлера. Организовать собственную службу доставки или обратиться к посреднику? Использовать услуги агрегаторов или выставлять товары на маркетплейсах? Мы постарались найти ответы и некоторые другие вопросы.
Прощение долга – не всегда подарок должнику. Иногда это в интересах кредитора. От этого зависит, можно включать прощенный долг в расходы или нельзя.
Продолжаю следить за тем, что происходит с ценами на недвижимость в Москве и в Сочи. Города интересны тем, что недвижимость там себя ведет вообще по-разному.
Собрали в небольшую подборку самые неприятные налоговые споры за прошедшие три месяца. Мотайте на ус, как делать нельзя.
Часто единственный участник общества принимает в управлении компанией самое активное участие — работает директором. Закон это не запрещает. Минтруд прокомментировал эту ситуацию с точки зрения трудового законодательства.