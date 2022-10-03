Общество

Продать долю в ООО за спиной у жены накануне развода. Реально ли это

По статистике почти на каждую вновь образовавшуюся семью приходится один неудачный семейный союз. Так, с января по май 2022 года было заключено 273,1 тыс. браков и оформлено 259,6 тыс. разводов. При этом, в большинстве случаев, расставание не проходит гладко: делить приходится детей, имущество и долги.

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Часто недобросовестные супруги идут на различные хитрости и уловки, чтобы отхватить как можно бОльший кусок семейного пирога. 

Но если с недвижимостью всё более или менее понятно, то про доли в бизнесе, как правило, благополучно «забывается». А ведь доля в компании может стоить не меньше, чем самый дорогостоящий объект.

В нашем юридическом кейсе компании «URVISTA» мы поговорим о доле ООО, которую один из супругов накануне пытался вывести!

URVISTA
URVISTA

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Повышение квалификации

Общество

Продать долю в ООО за спиной у жены накануне развода. Реально ли это

По статистике почти на каждую вновь образовавшуюся семью приходится один неудачный семейный союз. Так, с января по май 2022 года было заключено 273,1 тыс. браков и оформлено 259,6 тыс. разводов. При этом, в большинстве случаев, расставание не проходит гладко: делить приходится детей, имущество и долги.

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