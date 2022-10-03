Продать долю в ООО за спиной у жены накануне развода. Реально ли это

Часто недобросовестные супруги идут на различные хитрости и уловки, чтобы отхватить как можно бОльший кусок семейного пирога.

Но если с недвижимостью всё более или менее понятно, то про доли в бизнесе, как правило, благополучно «забывается». А ведь доля в компании может стоить не меньше, чем самый дорогостоящий объект.

В нашем юридическом кейсе компании «URVISTA» мы поговорим о доле ООО, которую один из супругов накануне пытался вывести!