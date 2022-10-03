Продать долю в ООО за спиной у жены накануне развода. Реально ли это

Часто недобросовестные супруги идут на различные хитрости и уловки, чтобы отхватить как можно бОльший кусок семейного пирога.
В нашем юридическом кейсе компании «URVISTA» мы поговорим о доле ООО, которую один из супругов накануне пытался вывести!
По статистике почти на каждую вновь образовавшуюся семью приходится один неудачный семейный союз. Так, с января по май 2022 года было заключено 273,1 тыс. браков и оформлено 259,6 тыс. разводов. При этом, в большинстве случаев, расставание не проходит гладко: делить приходится детей, имущество и долги.
Часто недобросовестные супруги идут на различные хитрости и уловки, чтобы отхватить как можно бОльший кусок семейного пирога.
В нашем юридическом кейсе компании «URVISTA» мы поговорим о доле ООО, которую один из супругов накануне пытался вывести!
Все говорят о том, как важен управленческий учет. Почему руководители вокруг него бегают, да еще и бухгалтеров напрягают? Разбираемся в основах вместе с «Клерком».
Летуны, то есть работники, питающие патологическую склонность к частой смене работы, не нравятся ни одному кадровику. Поэтому симптомы, позволяющие сбить такого «летчика» еще до приземления его на территории вашего штатного расписания, могут пригодиться сотрудникам отдела по работе с персоналом.
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По статистике почти на каждую вновь образовавшуюся семью приходится один неудачный семейный союз. Так, с января по май 2022 года было заключено 273,1 тыс. браков и оформлено 259,6 тыс. разводов. При этом, в большинстве случаев, расставание не проходит гладко: делить приходится детей, имущество и долги.
С начала СВО Россию покинули свыше 300 западных компаний. Поэтому российские бизнесмены потеряли не только поставщиков, но и рынки сбыта.
Одним из условий получения аккредитации IT-компанией по новым требованиям является доля профильных доходов – более 30%.
Если IT-компания уже аккредитована, то повторно подавать заявление из-за введения нового порядка сейчас не нужно. Но надо направить в ФНС согласие на раскрытие налоговой тайны.
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о запрете компаниям из стран, которые ввели транспортные санкции против России, перевозить свои грузы по территории РФ.
Правительство утвердило новый порядок госаккредитации IT-компаний. Минцифры до 10 октября создаст на «Госуслугах» форму для подачи заявлений на аккредитацию.
Чтобы получить аккредитацию и попасть в реестр, кроме профильного кода ОКВЭД, сотрудники IT-компании должны получать зарплату не ниже средней в отрасли, а профильные доходы должны быть более 30%.