Товарный знак

Топ-5 вопросов при регистрации своего бренда

При регистрации своего бренда/названия компании у будущих заявителей возникает множество волнующих их вопросов.

Версия для печати

Мы выбрали пять самых популярных из них и подготовили к ним развернутые ответы.

Смотрите уже сейчас и задавайте свои вопросы нам в комментариях.

URVISTA
URVISTA

Онлайн-кассы

В чеке ККТ агентов должна быть информация о поставщике. Иначе всю сумму чека посчитают доходом агента

Когда агенты (комиссионеры) продают чужие товары, они должны указывать в кассовом чеке обязательные реквизиты, потому что их выручка – это только вознаграждение. Если реквизитов нет – всю сумма из чека налоговики посчитают выручкой агента.

Повышение квалификации

Мероприятия

Разместить

О чем подумать при релокации: советы налоговых юристов, которые жили за рубежом и консультировали многих релокантов

Статья содержит информацию про апостили, вывоз валюты, уведомления об открытии счетов и получении ВНЖ, налоговые обязательства физлиц в России, уведомления о КИК и сдачу отчетности по ней.

О чем подумать при релокации: советы налоговых юристов, которые жили за рубежом и консультировали многих релокантов
Ведение бизнеса

Как правильно проводить налоговый анализ договора?

В своей практике налогового консалтинга и аудита мы часто встречаемся с рисками, связанными с договорами. В данной статье расскажем, как проанализировать договор по общим условиям и избежать большого числа претензий от налоговых органов.

Как правильно проводить налоговый анализ договора?
Читать еще