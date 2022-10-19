И правда ли всё остаётся тайной? Смотрите уже в нашем видео!
Налоговая тайна уже не тайна
У налоговиков есть право передавать информацию о компании третьим лицам. Но при этом каждая организация сама решает, какую информацию о себе рассекретить.
У налоговиков есть право передавать информацию о компании третьим лицам. Но при этом каждая организация сама решает, какую информацию о себе рассекретить.
И правда ли всё остаётся тайной? Смотрите уже в нашем видео!
С 17 октября комиссию за хранение долларов и евро на счетах клиентов Газпромбанка отменили.
С 23 ноября 2021 года любой работодатель может перевести кадровое делопроизводство в электронный формат и внедрить кадровый электронный документооборот (КЭДО) в своей организации. Такая возможность появилась со вступлением в силу закона № 377-ФЗ.
Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять законопроект о признании сахаросодержащих напитков подакцизным товаров.
Cумма оплаты при регистрации увеличена до 30тыс. рублей. До этого для новых селлеров взнос составлял 10 тыс. рублей.
Самозанятым может быть не только обычное физлицо, но и ИП. Но для ИП есть условие – отказ от другого спецрежима.
Предложение зампреда комитета Госдумы по экономической политике уже направлено в Минфин. Гражданам хотят компенсировать часть затрат на бронежилеты, лекарства и другие вещи.
Стремление бизнеса к сокращению налоговой нагрузки без оценки рисков приводит к однобоким решениям и, как следствие, к претензиям проверяющих о получении бизнесом необоснованной налоговой выгоды.
Статья затрагивает процессуальное налоговое законодательство о представлении интересов свидетеля на допросе, либо сопровождения свидетеля на допросе.
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