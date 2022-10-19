Новости ФНС

Налоговая тайна уже не тайна

У налоговиков есть право передавать информацию о компании третьим лицам. Но при этом каждая организация сама решает, какую информацию о себе рассекретить.

Версия для печати

И правда ли всё остаётся тайной? Смотрите уже в нашем видео!

URVISTA
URVISTA

ЭДО в кадровом учете

Как мы в «Астрал-Софт» перешли на КЭДО

С 23 ноября 2021 года любой работодатель может перевести кадровое делопроизводство в электронный формат и внедрить кадровый электронный документооборот (КЭДО) в своей организации. Такая возможность появилась со вступлением в силу закона № 377-ФЗ.

Как мы в «Астрал-Софт» перешли на КЭДО

Повышение квалификации

Мероприятия

Разместить
Дробление бизнеса

Три ключевых маркера искусственного дробления бизнеса

Стремление бизнеса к сокращению налоговой нагрузки без оценки рисков приводит к однобоким решениям и, как следствие, к претензиям проверяющих о получении бизнесом необоснованной налоговой выгоды.

Три ключевых маркера искусственного дробления бизнеса
Налоговые проверки

Представительство на допросе в налоговой. Читать налогоплательщикам и их представителям

Статья затрагивает процессуальное налоговое законодательство о представлении интересов свидетеля на допросе, либо сопровождения свидетеля на допросе.

Представительство на допросе в налоговой. Читать налогоплательщикам и их представителям
Бухгалтерия

✨ Приглашаем на Марафон «Как бухгалтеру прокачать карьеру: цели, навыки, повышение дохода» ✨

Вы, наверняка, все знаете, что такое психологические марафоны. Курсы влияния на реальность, которые помогают прокачать семейные отношения или тело, прийти к богатству, поднять ощущение счастья.

Карьера бухгалтера

Первый бухгалтерский марафон. Пять дней драйва в ноябре. Для тех, кто отстрелялся с отчетностью

Нет, это не инфоцыганство. Если осознаете, что застряли в рутине и не понимаете чего хотите, этот марафон — ваше спасение. Поможем определить цели, точки роста и вектор развития. Как будем учить — смотрите в статье.

Первый бухгалтерский марафон. Пять дней драйва в ноябре. Для тех, кто отстрелялся с отчетностью
Читать еще