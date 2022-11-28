Ликвидация бизнеса

Процедура ликвидации ООО: пошаговая инструкция

Ликвидация компании – это продолжительная и ответственная процедура, которая требует предварительной подготовки и внимательного отношения ко всем этапам данного процесса.

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В нашем видео мы расскажем, как пошагово ликвидировать компанию. И что необходимо сделать, чтобы не получить отказ в регистрации. 

Также хотим особенно отметить обязанность ликвидируемого работодателя в погашении заработной платы перед его работниками и в выплате им выходного пособия в размере среднего месячного заработка. Не забываем, что за работником также сохраняется получение среднемесячного заработка на период трудоустройства, но не более двух месяцев.

Уведомить сотрудников о предстоящем увольнении работодатель обязан за два месяца.

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