Процедура ликвидации ООО: пошаговая инструкция

В нашем видео мы расскажем, как пошагово ликвидировать компанию. И что необходимо сделать, чтобы не получить отказ в регистрации.

Также хотим особенно отметить обязанность ликвидируемого работодателя в погашении заработной платы перед его работниками и в выплате им выходного пособия в размере среднего месячного заработка. Не забываем, что за работником также сохраняется получение среднемесячного заработка на период трудоустройства, но не более двух месяцев.

Уведомить сотрудников о предстоящем увольнении работодатель обязан за два месяца.