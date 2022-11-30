Способы закрытия ООО: что лучше бросить, ликвидировать или продать?

А самое главное законным и без юридических проблем?
В нашем видео мы ответим на эти вопросы, а также рассмотрим способы закрытия ООО.
В сегодняшнее непростое время многие задумываются о закрытии своего бизнеса. В интернете можно найти достаточно информации и вариантов по данному вопросу. Но какой из них будет самым верным и лучшим?
А самое главное законным и без юридических проблем?
В нашем видео мы ответим на эти вопросы, а также рассмотрим способы закрытия ООО.
Ограничения на удержание из пенсии более 20% больше нет. Его отменили. Теперь действуют общие нормы закона об исполнительном производстве № 229-ФЗ. У должника, в том числе пенсионера, можно удерживать 50% дохода, а в некоторых случаях и 70%.
Сейчас налоговые уведомления направляют либо заказными письмами по почте, либо в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС.
Вся переплата по налогам на 31.12.2022 образует положительное сальдо на едином налоговом счете. Оттуда налоговики будут списывать ваши начисленные налоги, пени, штрафы. Какой налог раньше начислен, тот и спишут.
Большинство российских компаний обязаны удерживать и перечислять в бюджет налоги с доходов, выплачиваемых сотрудникам. Время от времени государство вносит изменения в порядок расчета и уплаты налога, а также - заполнения отчетных форм. В статье расскажем какие нововведения по НДФЛ вступят в силу с января 2023 года.
В этом видео я расскажу, почему ИП должен вести бухучет даже если он находится на патентной системе налогообложения.
Диверсификация – способ эффективного управления инвестиционным портфелем.
В 2021 и 2022 годах налоговые агенты должны отдельно считать НДФЛ в разрезе налоговых баз. С каждой базы надо высчитывать превышение над 5 млн. рублей. Суммировать их нельзя.
Семья с 2 детьми может продать квартиру без НДФЛ при любом сроке владения. Но есть ряд условий. Одно из них – покупка «более лучшей» квартиры взамен проданной.
Минтруд и Роструд, который ему подчиняется, разошлись во мнениях относительно записи в трудовую книжку мобилизованных сотрудников. Роструд говорит, что запись о приостановке нужна, Минтруд говорит – не нужна.
Правозащитникам дадут бронь: сейчас механизм, как это реализовать, прорабатывается.