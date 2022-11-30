Ликвидация бизнеса

Способы закрытия ООО: что лучше бросить, ликвидировать или продать?

В сегодняшнее непростое время многие задумываются о закрытии своего бизнеса. В интернете можно найти достаточно информации и вариантов по данному вопросу. Но какой из них будет самым верным и лучшим?

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А самое главное законным и без юридических проблем?

В нашем видео мы ответим на эти вопросы, а также рассмотрим способы закрытия ООО.

URVISTA
URVISTA

Исполнительное производство

✂️ С пенсионеров-должников теперь будут удерживать не 20%, а 50% пенсии

Ограничения на удержание из пенсии более 20% больше нет. Его отменили. Теперь действуют общие нормы закона об исполнительном производстве № 229-ФЗ. У должника, в том числе пенсионера, можно удерживать 50% дохода, а в некоторых случаях и 70%.

Повышение квалификации

ЕНП (единый налоговый платеж)

Если НДС по сроку 25.01.23 заплатить заранее, его могут зачесть в счет долга по другому налогу

Вся переплата по налогам на 31.12.2022 образует положительное сальдо на едином налоговом счете. Оттуда налоговики будут списывать ваши начисленные налоги, пени, штрафы. Какой налог раньше начислен, тот и спишут.

Обзоры для бухгалтера

Изменения по НДФЛ с 1 января 2023 года: обзор для бухгалтера

Большинство российских компаний обязаны удерживать и перечислять в бюджет налоги с доходов, выплачиваемых сотрудникам. Время от времени государство вносит изменения в порядок расчета и уплаты налога, а также - заполнения отчетных форм. В статье расскажем какие нововведения по НДФЛ вступят в силу с января 2023 года.

Изменения по НДФЛ с 1 января 2023 года: обзор для бухгалтера

Мероприятия

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Кадровый учет

🔥 В трудовой книжке мобилизованных не надо делать запись о приостановке договора

Минтруд и Роструд, который ему подчиняется, разошлись во мнениях относительно записи в трудовую книжку мобилизованных сотрудников. Роструд говорит, что запись о приостановке нужна, Минтруд говорит – не нужна.

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