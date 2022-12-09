Что делать, когда другой правообладатель выступает против охраны вашего товарного знака

Но что делать, когда приходит уведомление о том, что другой правообладатель выступает против охраны Вашего товарного знака?
Разберём на практике нашей юридической компании «URVISTA».
Регистрация товарного знака даёт компании или ИП исключительное право на её использование. Следовательно, её обладатель может запретить использование аналогичных брендов другим компаниям. Если это право будет нарушено, владелец товарного знака вправе подать в суд и получить компенсацию за причиненный ущерб.
Но что делать, когда приходит уведомление о том, что другой правообладатель выступает против охраны Вашего товарного знака?
Разберём на практике нашей юридической компании «URVISTA».
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