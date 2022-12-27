ЕНП (единый налоговый платеж)

Единый налоговый платеж. Разбираемся как и куда платить

В этом видео мы расскажем о том, что такое единый налоговый платеж. Как и куда его платить.

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С 2023 года для всех компаний и ИП введут обязательный единый налоговый платеж, который подразумевает уплату всех налогов и взносов одной платежкой.

Задавайте свои вопросы, а мы обязательно на них ответим!

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