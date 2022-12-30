Ввоз товаров из Казахстана. Как оформить документы и заплатить налоги

Но наших предпринимателей так просто не остановить и в непростых экономических условиях глобального кризиса многие компании перешли на работу со странами ЕАЭС, в частности с Казахстаном.
Сегодня мы расскажем об особенностях импорта из Казахстана.
Импорт товаров – это огромная часть нашей экономики. И в этом году, компании которые занимались импортом товаров в Россию из Европы и других стран, столкнулись с полным запретом на ввоз товаров практически ото всюду.
Но наших предпринимателей так просто не остановить и в непростых экономических условиях глобального кризиса многие компании перешли на работу со странами ЕАЭС, в частности с Казахстаном.
Сегодня мы расскажем об особенностях импорта из Казахстана.
Если банк простил заемщику долг по ипотеке, то платить НДФЛ этому счастливчику не придется.
Поправки в НК, новые сроки, льготы и новая форма декларации по налогу на имущество. Говорим о том, что поможет вам в годовой отчетности.
Импорт товаров – это огромная часть нашей экономики. И в этом году, компании которые занимались импортом товаров в Россию из Европы и других стран, столкнулись с полным запретом на ввоз товаров практически ото всюду.
Для регистрации граждан в системе индивидуального (персонифицированного) учета будут применять новые бланки.
Увеличение МРОТ и прожиточного минимума, единое пособие на детей, общий Социальный фонд России и другие законодательные изменения нового года – в нашем материале.
Законодательство не запрещает компаниям компенсировать стоимость расходов на дорогу сотрудникам к месту работы или отпуска.
С 2023 года работодатели сдают в Социальный фонд России новый единый отчет по форме ЕФС-1. Про общие правила, как заполнить, узнаете из статьи.
Основные новшества для специалиста по госзакупкам с 1 января 2023 года.
Многих бухгалтеров-бюджетников пугает применение электронной первички. Но если разбирать приказы Минфина внимательно, то бояться особо нечего.
Теперь можно не формировать запрос о коде маркировки при продаже за наличные маркированных товаров (таких как мороженое, минеральная вода).