Импорт

Ввоз товаров из Казахстана. Как оформить документы и заплатить налоги

Импорт товаров – это огромная часть нашей экономики. И в этом году, компании которые занимались импортом товаров в Россию из Европы и других стран, столкнулись с полным запретом на ввоз товаров практически ото всюду.

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Но наших предпринимателей так просто не остановить и в непростых экономических условиях глобального кризиса многие компании перешли на работу со странами ЕАЭС, в частности с Казахстаном

Сегодня мы расскажем об особенностях импорта из Казахстана.

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Импорт

Ввоз товаров из Казахстана. Как оформить документы и заплатить налоги

Импорт товаров – это огромная часть нашей экономики. И в этом году, компании которые занимались импортом товаров в Россию из Европы и других стран, столкнулись с полным запретом на ввоз товаров практически ото всюду.

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