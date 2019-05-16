Обзор налоговых новостей за апрель 2019

1. Налоговые законопроекты в апреле

Начало года удивляло малым количеством (в сравнении с прошлыми годами) налоговых законопроектов, поступивших в Госдуму. Однако в апреле законодатели набрали прежние обороты, что выразилось в 11 законопроектах по налоговой тематике.

Центральным событием месяца стали правительственные поправки, направленные на проведение третьего этапа амнистии капиталов (Законопроекты № 687103-7, 687102-7). Правительство предлагает ужесточить условия освобождения от ответственности, установив, что участники амнистии должны репатриировать валютные ценности, а также перерегистрировать контролируемые компании в российских офшорах.

Другой правительственный законопроект, привлекший внимание специалистов, направлен на установление нулевой ставки в отношении внутренних перелетов, при условии, что пункт отправления и назначения не находятся в Московском регионе (Законопроект № 689141-7). В Пояснительной записке в качестве целей поправок называются повышение уровня экономической связанности территории Российской Федерации, развитие конкуренции, снижения нагрузки на Московский авиационный узел.

Кроме того, Правительством были подготовлены законопроекты, направленные на регулирование госпошлины за временный вывоз культурных ценностей (Законопроект № 682283-7) и установление особенностей обложения участников специальных инвестиционных контрактов (Законопроект № 689130-7).

Не меньшую активность в апреле проявляли и депутаты. Так, представительная группа депутатов и сенаторов предложила освободить от НДФЛ материальную выгоду, возникающую при предоставлении лицу ипотечных каникул (Законопроект № 684672-7).

Также на освобождение от НДФЛ направлен Законопроект № 692202-7, предписывающий не облагать материальную помощь, которая выплачивается учащимся.

Иллюстрацией уровня депутатской компетенции является Законопроект № 689738-7, устанавливающий налоговые последствия проведения реновации на всей территории России. Помимо поправок в Налоговый кодекс, в проекте предлагается также внести изменения в Жилищный кодекс, Земельный кодекс и другие законодательные акты. Проблема заключается в том, что п. 7 ст. 1 НК РФ прямо предписывает, что изменения налогового законодательства осуществляются отдельными федеральными законами, которые не могут содержать правок в другие отраслевые законы.

Кроме перечисленных, в Государственную Думу поступили следующие законопроекты:

Об обложении дачного имущества – Законопроект № 682417-7.

Об особенностях обложения негосударственных пенсионных фондов – Законопроект № 679903-7.

Об увеличении стандартного вычета на детей – Законопроект № 692088-7.

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2. Новости ФНС России

ФНС России дала разъяснения по порядку документального оформления отношений с самозанятыми (Письмо от 20.02.2019 № СД-4-3/2899@). Ключевая идея Письма заключается в том, что при взаимоотношениях с самозанятыми в обязательном порядке следует получать чек, который позволит правильно определить последствия по налогу на прибыль, НДФЛ, страховым взносам.

На своем сайте налоговая служба подготовила таблицу с перечнем наиболее распространенных налоговых нарушений. Таблица будет полезна налогоплательщикам при выборе вариантов оптимизации налогообложения.

Наконец, ФНС России проанализировала судебную практику по вопросу уплаты налогов через проблемные банки и дала разъяснения нижестоящим налоговым органам (Письмо от 29.03.2019 № СА-4-7/5804)

3. Значение Постановления 1137

Налогоплательщикам следует обратить внимание на дело Химпром (Определение от 14.03.2019 № 301-КГ18-20421), в котором Верховный Суд рассмотрел последствия несоблюдения Налогоплательщиком положений Постановления № 1137.

Комментарий к налоговым спорам за март 2019: